Gerasdorf dreht Partie gegen Mannswörth!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 20:44

Gegen SV Gerasdorf Stammersdorf holte sich SC Mannswörth eine 1:3-Schlappe ab. "Mit Halbzeit eins war ich nicht zufrieden, dafür dann mit dem zweiten Durchgang", zeigte sich Gerasdorf-Trainer Jürgen Halper nur bedingt zufrieden. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Gerasdorf Stammersdorf die Nase vorn. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem die Gastgeber gegen Mannswörth mit einem knappen 3:2 triumphiert hatten.

Traumtor bringt Gäste-Führung

Julian Hirschbeck erzielte vor 100 Zuschauern mit einem Traumtor das 1:0 (27.). Gerasdorf hatte zwar Möglichkeiten, zeigte sich in Summe aber nicht energisch genug. Mit einem Tor Vorsprung für SC Mannswörth ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Schlussphase bringt Heimsieg

Nach der Pause traten die Halper-Jungs dann dominanter auf und nutzten ihre Möglichkeiten auch besser. Es dauerte jedoch bis in die Schlussphase ehe man traf. Für das erste Tor von Gerasdorf war Daniel Plank per Kopf verantwortlich, der in der 73. Minute das 1:1 besorgte. Luka Luigi Conzadori erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte SV Gerasdorf Stammersdorf durch einen Selbsttreffer das 2:1 (78.). Connor Dostal beförderte das Leder zum 3:1 von Gerasdorf Stammersdorf über die Linie (81.). Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 87. Minute, als Hirschbeck von Mannswörth mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Am Schluss fuhr Gerasdorf gegen die Gäste auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Jürgen Halper (Trainer SV Gerasdorf Stammersdorf):

"Mit Halbzeit eins war ich nicht zufrieden, dafür dann mit dem zweiten Durchgang. Die Jungs haben gut reagiert und sich den Sieg dann auch verdient."

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Gerasdorf Stammersdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Gerasdorf Stammersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, sieben Unentschieden und 14 Pleiten.

SC Mannswörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Mannswörth rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Wo bei SC Mannswörth der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 37 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SC Mannswörth deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Mannswörth in diesem Ranking auf.

Am nächsten Samstag (14:00 Uhr) reist Gerasdorf zu Favoritner AthletikClub, tags zuvor begrüßt Mannswörth SV Dinamo Helfort 15 vor heimischer Kulisse.

Wiener Stadtliga: SV Gerasdorf Stammersdorf – SC Mannswörth, 3:1 (0:1)

81 Connor Dostal 3:1

78 Eigentor durch Luka Luigi Conzadori 2:1

73 Daniel Plank 1:1

27 Julian Hirschbeck 0:1

