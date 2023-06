Schwechat kämpft sich dank Wieneritsch zum Punkt!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 20:24

"Aufgrund der Leistung und der 2:0-Führung hätten wir uns natürlich doch ein wenig mehr erwartet." Michael Keller, Trainer von Austria XIII Auhof Center, trauerte einem möglichen Dreier gegen den SV Schwechat nach. Austria XIII Auhof Center zog sich gegen SV Schwechat achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel hatte Austria XIII vor heimischer Kulisse mit 3:1 zu den eigenen Gunsten entschieden.

Gäste zielsicher

Die Gäste brauchten vor 154 Zuschauern ein wenig bis sie in die Partie fanden. Diesen Umstand konnte Schwechat jedoch nicht nutzen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde traf Mohammed Ibrahim nach einem blitzschnellen Konter zum 1:0 (34.). Und die Keller-Elf hatte vor der Pause noch einen Treffer parat - und was für einen. Kurz vor der Pause traf Stefan Nemetz per Freistoß und via Latte zum 2:0 (40.) - Marke Traumtor. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Überzahl bringt Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber aktiver und konnten sich dann in den letzten 20 Minuten belohnen. In der 73. Minute zeigte Referee Stefan Petrik-Hanke Simon Tuka von Austria XIII die Rote Karte. Oliver Wieneritsch schlug doppelt zu und glich damit für Schwechat aus (76./78.). Im Anschluss hätten die Gäste aber sogar noch den Siegtreffer erzielen können. Nach einer deutlichen Führung wähnte Austria XIII Auhof Center die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch die Heimmannschaft stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Michael Keller (Trainer Austria XIII):

"Aufgrund der Leistung und der 2:0-Führung hätten wir uns natürlich doch ein wenig mehr erwartet. Wir hätten Möglichkeiten für zwei Spiele gehabt, schade, dass wir sie nicht genutzt haben. Die Leistung war aber natürlich schon sehr stark von meiner Mannschaft."

SV Schwechat bekleidet mit 58 Zählern Tabellenposition drei. Mit 63 geschossenen Toren gehört Schwechat offensiv zur Crème de la Crème der Wiener Stadtliga. SV Schwechat weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor.

Kurz vor Saisonende steht Austria XIII mit 39 Punkten auf Platz acht.

Nächster Prüfstein für Schwechat ist 1. Simmeringer SC (Samstag, 15:30 Uhr). Austria XIII Auhof Center misst sich am selben Tag mit SV Wienerberg 1921 (16:00 Uhr).

Wiener Stadtliga: SV Schwechat – Austria XIII Auhof Center, 2:2 (0:2)

78 Oliver Wieneritsch 2:2

76 Oliver Wieneritsch 1:2

40 Stefan Nemetz 0:2

34 Mohammed Ibrahim 0:1

