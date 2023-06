Sportunion Mauer macht den Aufstieg greifbar!

Details Montag, 12. Juni 2023 15:21

Mit SV Dinamo Helfort 15 und Sportunion Mauer trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für SV Dinamo Helfort schien Sportunion Mauer aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. "Man kann jetzt schon sagen, dass es ein sportlich richtig gutes Jahr für Sportunion Mauer war", bilanziert Individualtrainer Christoph Knirsch. Die Gäste erledigten die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen Helfort einen wichtigen Dreier, weil der FavAC am Sonntag beim WAF nichts anbrennen ließ. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass der Gast den Heimvorteil in einen 2:0-Sieg umgemünzt hatte.

Frank als Doppelpacker

Alexander Frank brachte SV Dinamo Helfort 15 per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 28. und 36. Minute, jeweils nach Angriffen von der Seite, vollstreckte. Ehe der Schiedsrichter Sebastian Gruber die Akteure zur Pause bat, erzielte Nikola Ivic aus einem Gestocher aufseiten von Sportunion Mauer das 3:0 (41.). Der dominante Vortrag von Sportunion Mauer im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Alles klar gemacht

In der 70. Minute brachte Ivan Grozdanovic das Netz für SV Dinamo Helfort zum Zappeln. Für das 4:1 sorgte Sportunion Mauer in Minute 74. Hiroto Yamashita besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Sportunion Mauer (89.). Letzten Endes holte Sportunion Mauer gegen SV Dinamo Helfort 15 drei Zähler.

Christoph Knirsch (Individualtrainer Sportunion Mauer):

"Man kann jetzt schon sagen, dass es ein sportlich richtig gutes Jahr für Sportunion Mauer war. Wir wollen die letzte Runde noch mit einem Sieg abschließen und dann schauen was am Ende rauskommt."

Kurz vor Saisonende steht SV Dinamo Helfort mit 47 Punkten auf Platz fünf. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte das Heimteam die dritte Pleite am Stück.

Trotz des Sieges bleibt Sportunion Mauer auf Platz zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Sportunion Mauer ist die funktionierende Defensive, die erst 28 Gegentreffer hinnehmen musste. Sportunion Mauer weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 19 Erfolgen, acht Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Seit zehn Begegnungen hat Sportunion Mauer das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Freitag (18:00 Uhr) reist SV Dinamo Helfort 15 zu SC Mannswörth, einen Tag später begrüßt Sportunion Mauer FC 1980 Wien auf heimischer Anlage.

Wiener Stadtliga: SV Dinamo Helfort 15 – Sportunion Mauer, 1:5 (0:3)

89 Hiroto Yamashita 1:5

74 Jordan Oluwakayode Oluwatosin Akande 1:4

70 Ivan Grozdanovic 1:3

41 Nikola Ivic 0:3

36 Alexander Frank 0:2

28 Alexander Frank 0:1

