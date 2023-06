ASV 13 mit gelungenem Saisonausklang!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 06:59

Für WAF pinova Telekom gab es zum Saisonabschluss gegen ASV 13, an deren Ende eine unglaubliche 4:7-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging ASV 13 als Favorit ins Spiel gegen WAF pinova – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Trotz 0:1, klare Pauseführung

Nico Schrammel brachte WAF pinova Telekom in der siebten Spielminute in Führung. Christoph Vorlen war zur Stelle und markierte das 1:1 von ASV 13 (18.). Mit einem schnellen Hattrick (24./29./34.) zum 4:1 schockte Ali Khodadadzada WAF pinova. Mit dem 5:1 durch Mika Erik Friz schien die Partie bereits in der 38. Minute mit ASV 13 einen sicheren Sieger zu haben. Zur Halbzeit blickte der Gast auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Kurz Hoffnung für Hausherren

In der 57. Minute erzielte WAF pinova Telekom das 2:5. Wenige Minuten später verkürzten die Gastgeber auf 3:5 (62.). Zwei schnelle Treffer von Kajetan De Giacomo (78.) und Jakob Herrmann (85.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von ASV 13. Wenig später behauptete sich WAF pinova gegen die Hintermannschaft von ASV 13. Neuer Spielstand: 4:7 (89.). Schlussendlich reklamierte ASV 13 einen Sieg in der Fremde für sich und wies WAF pinova Telekom in die Schranken.

Gerhard Frey (Trainer ASV 13):

"Vor der Pause haben wir trotz Rückstand stark agiert und konnten uns eine deutliche Führung herausspielen. Nach der Pause war es dann etwas schwierig und WAF ist mit zwei Toren herangekommen. Spätestens nach dem 6:3 war die Geschichte aber erledigt. Wir haben speziell im Frühjahr richtig starken Fußball gezeigt."

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht WAF pinova Platz 15 und somit zumindest den Klassenerhalt. Die Leistung von WAF pinova Telekom in dieser Saison war ein einziges Trauerspiel. Nach vorne ging wenig und die Abwehr war voller Löcher, sodass WAF pinova auf das traurige Torverhältnis von 40:76 blickt. Die Saisonbilanz von WAF pinova Telekom kommt dürftig daher, wie sechs Siege, neun Remis und 15 Niederlagen nachhaltig belegen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird WAF pinova alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Nach allen 30 Spielen steht ASV 13 auf dem 13. Tabellenplatz. Sattelfest war die Defensive von ASV 13 in dieser Saison beileibe nicht. Und da auch der Angriff nicht in Schwung kam, steht ASV 13 zum Ende der Spielzeit mit einem tristen Torverhältnis von 45:75 da. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von ASV 13. ASV 13 sammelte im Saisonverlauf gerade einmal neun Siege, vier Remis und 17 Niederlagen. ASV 13 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Wiener Stadtliga: WAF pinova Telekom – ASV 13, 4:7 (1:5)

89 Abdullah Coemert 4:7

85 Jakob Herrmann 3:7

78 Kajetan De Giacomo 3:6

62 Oemer Aksu 3:5

57 Abdullah Coemert 2:5

38 Mika Erik Friz 1:5

34 Ali Khodadadzada 1:4

29 Ali Khodadadzada 1:3

24 Ali Khodadadzada 1:2

18 Christoph Vorlen 1:1

7 Nico Schrammel 1:0

