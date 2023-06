Halilovic stellt späten Sieg sicher!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 07:03

SV Schwechat steckte zum Saisonausklang bei 1. Simmeringer SC eine 1:2-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte Schwechat mit 2:0 für sich entschieden.

Guter Heim-Auftritt

Simmeringer SC ging durch Mateo Zetic in der 17. Minute in Führung. Doch die Gäste kamen zurück. Marcel Vittner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SV Schwechat ein (30.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Last-Minute-Erfolg

Dino Halilovic wurde zum Helden des Spiels, als er 1. Simmeringer SC mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (87.) doch noch in Front brachte. Am Ende verbuchte Simmeringer SC gegen Schwechat die maximale Punkteausbeute.

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC):

"Es war eine Partie die natürlich nicht mehr den besonders hohen Stellenwert hatte. Die Luft war dann doch draußen. Trotzdem können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein, mit der Leistung allerdings nicht so ganz. Es war ein Spiel mit vielen Emotionen und Spielerverabschiedungen. Ein schöner Abschluss."

1. Simmeringer SC beendet die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Probleme hatte Simmeringer SC in dieser Saison vor allem im eigenen Angriffsspiel. Gerade einmal 45 geschossene Tore stehen für die Heimmannschaft zu Buche. Zum Saisonabschluss kommt 1. Simmeringer SC auf zehn Siege, neun Unentschieden und elf Niederlagen. Simmeringer SC verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man elf Punkte einsammelte.

Über weite Strecken der Saison zeigte SV Schwechat große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 64:33 zeigt, dass es bei den Gästen in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Für Schwechat lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 17 Siegen, sieben Remis und nur sechs Pleiten eindrucksvoll aufzeigt. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Schwechat nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – SV Schwechat, 2:1 (1:1)

87 Dino Halilovic 2:1

30 Marcel Vittner 1:1

17 Mateo Zetic 1:0

