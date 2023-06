SV Donau gewinnt zum Abschluss!

Details Dienstag, 20. Juni 2023 07:03

SV Donau erfüllte die letzte Pflichtaufgabe und gewann wenig überraschend gegen Post SV mit 3:1. Die Beobachter waren sich einig, dass Post SV Wien als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel hatte SV Donau durch einen 1:0-Erfolg beim Tabellenletzten die drei Punkte eingefahren.

Souveräner Auftritt

Antonio Milic brachte Post SV in der 30. Minute ins Hintertreffen. Eine abgerissene Flanke von rechts fand den Weg ins Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Anes Avdovic mit einem Freistoß ins Kreuzeck den Vorsprung von SV Donau auf 2:0 (40.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Kurz Hoffnung

In der 47. Minute erzielte Vlado Ristic das 1:2 für Post SV Wien. Das 3:1 von SV Donau bejubelte Emir Dzinic (48.). Letzten Endes schlug SV Donau im 30. Saisonspiel Post SV souverän mit 3:1 vor heimischer Kulisse.

Nermin Jusic (Trainer SV Donau):

"Es war in Summe keine schlechte Saison. Wir haben viele junge Spieler eingesetzt, hatten auch viel Verletzungspech im Frühjahr.

Das große Potential von SV Donau blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit SV Donau zu rechnen sein. Die Verteidigung von SV Donau stellte viele Gegner vor eine große Herausforderung. Nur 32 Gegentreffer in der ganzen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Zum Saisonabschluss kommt SV Donau auf 16 Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen.

Mit 82 Gegentreffern stellte Post SV Wien die schlechteste Defensive der Liga. Gefahr strahlte der Angriff der Gäste in dieser Saison mitnichten aus. Zu lediglich 37 Treffern kam Post SV. Die Saisonausbeute von Post SV Wien ist mager: Die Bilanz setzt sich aus vier Erfolgen, fünf Remis und 21 Pleiten zusammen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Post SV in dieser Zeit nur einmal gewann.

Wiener Stadtliga: SV Donau – Post SV Wien, 3:1 (2:0)

48 Emir Dzinic 3:1

47 Vlado Ristic 2:1

40 Anes Avdovic 2:0

30 Antonio Milic 1:0

