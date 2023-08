SV Donau schickt Slovan HAC mit einer Packung nach Hause

Details Sonntag, 20. August 2023 16:16

Auf einen 7:0-Kantersieg des SV Donau gegen den SK Slovan HAC Trachten Witzky zum Meisterschaftsauftakt der Wiener Stadtliga hätten wohl die wenigsten getippt. Doch die junge Truppe von Trainer Nermin Jusic zeigte von der ersten Minute an, dass in dieser Saison wieder mit ihr zu rechnen ist. Die Penzinger hingegen boten über 90 Minuten eine desolate Leistung und müssen sich in den nächsten Spielen erheblich steigern.

Vorentscheidung durch Platzverweis

Der SV Donau ließ bereits mit dem Anstoß keinen Zweifel aufkommen, wer in diesem Spiel das bessere Team ist. Trainer-Sohn Eddi Jusic brachte mit seinem Doppelpack in der 15. und 32. Minute das Heimteam bereits früh auf die Siegerstraße. Für die Vorentscheidung in diesem Spiel sorgte schließlich Slovans David Nader, der von Schiedsrichter Nehrudin Dedic innerhalb von zwei Minuten wegen Kritik (37.) und Foul (39.) gleich zweimal gelb sah und somit bereits frühzeitig vom Feld musste.

Debakel in der Schlussphase

Gleich nach dem Wechsel erhöhte Emir Dzinic auf 3:0 (49.), ehe er mit seinem zweiten Treffer in der 64. Minute in diesem einseitigen Spiel endgültig den Sack zumachte. Slovan HAC konnte sich mit zehn Mann kaum mehr aus der Umklammerung der Donaustädter befreien. Lediglich bei zwei Standardsituationen blitzte so etwas wie Gefahr auf, aus dem Spiel heraus brachte die Mannschaft von Trainer Gerhard Werner kaum Berichtenswertes zustande. Emre Avci (76.), Marko Nikolic (85.) und Antonio Milic (87.) machten mit ihren Toren schließlich den Kantersieg perfekt.

Nermin Jusic (Trainer SV Donau):

"Wir haben von der ersten Minute an gemerkt, dass wir die bessere Mannschaft sind. Wir konnten gleich vom Start weg Druck erzeugen und wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Am Ende wären sogar noch mehr Tore möglich gewesen."

Der SV Donau möchte in dieser Saison wieder vorne mitspielen. Ob es für ganz nach oben reicht, hängt von der Konstanz der jungen Mannschaft ab, in der zwei 24-Jährige bereits zu den „Oldies“ zählen. „Die Qualität ist da, aber es muss wirklich alles passen, damit wir am Ende ganz vorne stehen“, meint Coach Jusic.

Am kommenden Sonntag im Derby bei Aufsteiger FC Hellas Kagran ist der SV Donau jedenfalls der große Favorit und hat Chance, die (geteilte) Tabellenführung zu verteidigen. Der Slovan HAC hat bereits am Samstag die Möglichkeit, sich im Auswärtsspiel gegen ASV 13, das gegen Sportunion Mauer ebenfalls mit 0:7 unter die Räder kam, zu rehabilitieren.

