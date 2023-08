Kantersieg von Red Star im Duell der Aufsteiger

Details Sonntag, 20. August 2023 16:37

Beide Teams gingen zum Meisterschaftsauftakt mit großen Erwartungen in das mit Spannung erwartete direkte Duell der Aufsteiger in die Wiener Stadtliga. Doch am Ende war es beinahe ein Klassenunterschied. SC Red Star Penzing gelang mit einem 5:0-Triumph über den Rivalen aus der Vorsaison ein absoluter Traumstart in die Meisterschaft. Den Endstand fixierte das Heimteam sogar bereits vor der Pause. Beim FC Hellas Kagran herrscht hingegen Ernüchterung.

Wie im Rausch

Die Anfangsphase des Spiels gestaltete sich noch ausgeglichen, die Gäste konnten sogar ein leichtes Chancenplus verzeichnen. Doch mit dem ersten nennenswerten Angriff von Red Star und dem 1:0 durch Florian Oelz in der 10. Minute kippte das Spiel in nur noch eine Richtung. Die Hausherren spielten sich in einen wahren Rausch und präsentierten sich auch vor dem Tor eiskalt. Luca Kreuzer (16.), Philipp Königstein (35.), Roman Sturzeis (40.) und Maximilian Eksler per Elfmeter (43.) rissen mit ihren Treffern die Red-Star-Fans förmlich von den Sitzen. Bei den Gästen aus der Donaustadt hingegen herrschte völlige Ratlosigkeit und Verunsicherung. Trainer Kristian Fitzbauer hatte in der Halbzeit mit Sicherheit alle Hände voll zu tun, um sein Team wieder einigermaßen aufzurichten.

Souveräne Verwaltung

Nach dem Wechsel war Hellas Kagran zwar sichtlich um einigermaßen Wiedergutmachung bemüht, doch viel mehr als eine leichte Feldüberlegenheit schaute nicht dabei heraus. Trotz mehr Ballbesitz blieben große Chancen Mangelware. So konnte Red Star die Führung bis zum Ende souverän verteidigen, bei dem einen oder anderen Konter hätte mit etwas mehr Zielstrebigkeit sogar noch mehr rausschauen können. Das tat dem Jubel nach dem Schlusspfiff allerdings keinen Abbruch. Denn trotz aller Zuversicht im Vorfeld der Begegnung – von so einem Kantersieg zum Auftakt haben wohl nur allergrößten Optimisten bei Red Star geträumt.

Lukas Hintersteiner (Trainer Red Star Penzing):

"Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Die Taktik, die wir uns vor dem Spiel überlegt und mit dem Team besprochen haben, ist voll aufgegangen. Ich denke, dass wir uns mit diesem Spiel in der Stadtliga angemeldet haben."

Red Star Penzing will in der zweiten Runde am nächsten Samstag beim FC 1980 Wien gerne nachlegen, allerdings werden die Favoritner nach ihrem durchaus überraschenden Auftaktsieg gegen FC Stadlau auch vor Selbstvertrauen nur so strotzen. Hellas Kagran hingegen sollte in der kommenden Trainingswoche die herbe Pleite zum Auftakt schleunigst abhaken, denn im sonntägigen Heimspiel ist mit dem SV Donau ein schweres Kaliber zu Gast.

