Derby-Triumph der Mannswörther zum Saisonstart

Details Montag, 21. August 2023 12:50

Der SC Mannswörth setzte sich in einem rassigen Derby vor über 300 Zuschauern zum Saisonauftakt der Wiener Stadtliga gegen den im Vorfeld höher eingeschätzten SV Schwechat mit 4:2 durch. Die Gastgeber bogen mit einem Treffer in der Anfangsphase bereits früh auf die Siegerstraße ein und zeigten auch im weiteren Verlauf des Spiels, dass sie an diesem Abend ganz einfach die bessere Mannschaft waren.

Bestens aufgelegtes Heimteam

Die Vorfreude unter den zahlreichen Mannswörther Fans auf das Derby zum Auftakt der Wiener Stadtliga war riesengroß – und sie wurden auch nicht enttäuscht. Die an vielen Positionen gegenüber der Vorsaison veränderte Heimmannschaft war mit dem Anpfiff bestens aufgelegt und ging gleich mit der ersten vielversprechenden Offensivaktion in Führung. Nach einem weiten Einwurf verlängerte Saidouna Conde per Kopf auf Ugur Sezen, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Nach einer halben Stunde folgte die sehenswerte Antwort der Schwechater. Einen schnellen Gegenzug schloss Manuel Cerba per Kopf zum Ausgleich ab. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlugen doch noch einmal die Gastgeber zu. Conde traf aus rund 22 Metern mit links in die kurze Ecke.

Saidouna Conde an allen Treffern beteiligt

Acht Minuten nach der Pause erhöhte Atmin Atmaca nach einem flachen Zuspiel auf 3:1 für die Mannswörther. Und als Conde in der 61. Minute nach einem weiten Abschlag von Tormann Can Beliktay mit seinem zweiten Treffer sogar auf 4:1 erhöhte, war die vermeintliche Entscheidung gefallen. Doch nur zwei Minuten später bestraften die Gäste eine Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft der Hausherren und verkürzten. "Da haben wir etwas geschlafen. Vielleicht haben einige auch zu lange gejubelt", sagt Mannswörth-Trainer Claus Schönberger. Am verdienten Sieg seiner Mannschaft änderte das allerdings nichts mehr. Die Schwechater waren zwar weiterhin bemüht, zu großen Torchancen kamen sie allerdings nicht mehr. Nach dem Schlusspfiff ließen sich die Spieler von ihren Fans feiern.

Claus Schönberger (Trainer SC Mannswörth):

"Es war ein Derby, wie man es sich erwartet – mit Emotionen und vielen Zweikämpfen. Es ist natürlich immer etwas Besonderes, wenn das 'kleine' Mannswörth das 'große' Schwechat besiegt. Nach der fürchterlichen Vorbereitung mit zahlreichen Verletzten und Kranken sowie schlechten Ergebnissen bin ich natürlich sehr erleichtert, wie es jetzt gelaufen ist."

In der nächsten Runde müssen die Mannswörther zu Austria XIII Auhof Center, während die Schwechater bereits am Freitag beim SV Wienerberg 1921 versuchen werden, die ersten Punkte in der noch jungen Saison einzufahren.

