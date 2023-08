Traumeinstand für neuen WAF-Trainer

Details Montag, 21. August 2023 12:57

Die Gruabn bebte, als Coach Christian Schweigler bei seinem Debüt den WAF pinova Telekom zum 2:0 Auftaktsieg über Austria XIII Auhof Center führte. In einem hart umkämpften Match vor über 200 Zuschauern sorgten zwei späte Treffer für die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Die Kaderplaner bei den Brigittenauern haben in der Transferperiode ihre Hausaufgaben offenbar gemacht, denn die Tore gingen auf das Konto von einem Neuzugang und einem Heimkehrer.

Erste Hälfte auf Augenhöhe

Bei über 30 Grad schien der Kunstrasen in der WAF Gruabn förmlich zu glühen, als Schiedsrichter Admir Hasanovic die beiden Mannschaften zum ersten Spiel der neuen Wiener-Stadtliga-Saison aufs Feld führte. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, mit leichten Vorteilen für die Gäste. Vor allem einigen jungen Spielern der Gastgeber merkte man in der Anfangsphase ihre Nervosität an. Große Chancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware. "Die erste Halbzeit war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagt WAF-Neo-Trainer Schweigler. "Aber wir sind geduldig geblieben." Diese Geduld sollte sich in der zweiten Hälfte bezahlt machen.

Goldenes Händchen

Coach Schweigler dürfte bei seiner Pausenansprache die richtigen Worte gefunden haben, denn nach dem Wechsel erhöhten die Hausherren die Schlagzahl und fanden immer besser ins Spiel. Es dauerte allerdings bis zur 74. Minute, ehe Neuzugang Leon Lux das erlösende 1:0 für erzielte und die Gruabn zum Beben brachte. Nur eine Minute später bewies der WAF-Trainer ein goldenes Händchen, indem er Clinton Osaro ins Spiel brachte. Prompt sorgte der WAF-Rückkehrer mit seinem Treffer in der 87. Minute für die Entscheidung in diesem umkämpften Spiel. Nach dem Schlusspfiff bedankte sich die Heimmannschaft bei ihrem Publikum für die großartige Unterstützung während der gesamten 90 Minuten.

Christian Schweigler (Trainer WAF pinova Telekom):

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen routinierten Gegner. Wir hatten eine Top-Vorbereitung, in der wir uns Woche für Woche gesteigert haben. Die Mannschaft hat die neue Spielidee sofort angenommen. Die Gruabn-Stimmung war heute fantastisch, das Publikum war unser zwölfter Mann."

Nach dem Auftaktsieg möchten die Brigittenauer am kommenden Samstag im Auswärtsspiel gegen SV Gerasdorf Stammersdorf nach Möglichkeit Punkte nachlegen. Der regierende Wiener Landescup-Sieger hingegen will zuhause gegen den SC Mannswörth erstmals in dieser Saison anschreiben.

