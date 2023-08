Drei Ausschlüsse, Hitze & kein Sieger: FC 1980 Wien versus Red Star Penzing

Details Samstag, 26. August 2023 21:15

In der 2. Runde der Wiener Stadtliga duellierten sich der FC 1980 Wien und der SC Red Star Penzing. In der letzten Runde gewann FC 1980 Wien mit 2:0 gegen FC Stadlau. Man wollte also erneut drei Punkte einfahren. Daraus wurde aber nichts. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Adam Lukowski trifft nach 34 Minuten

Die Gäste finden gut ins Match. Nach nur vier Minuten eine erste gute Chance per Kopf, doch der Ball geht knapp drüber. Dann übernehmen die Gastgeber zusehends das Kommando. Sarafinovic kommt nach einem Eckball zweimal an den Ball, doch Eksler kann auf der Linie klären. Kurz darauf Ruziczka über links mit der Flanke auf Helschler, der den Ball volley knapp über das Tor zimmert. Dann hält der RedStar-Goalie stark. In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. Nach 28 Minuten erhält Lukas Hintersteiner die gelbe Karte.

In der 34. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Adam Lukowski kann zum 0:1 verwerten. Dann wird Aleksandar Petruljevic in der 42. Minute verwarnt und sieht die gelbe Karte. Nach 46 Minuten beendet der Schiedsrichter Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Maximilian Eksler sieht Rot!

Im zweiten Durchgang wird es zeitweise chaoatisch. Zunächst können die Gastgeber ausgleichn. Tolga Yilmaz bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 58. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 1:1. In der 77. Minute bekommt Aleksandar Petruljevic die gelb-rote Karte, FC 1980 Wien muss mit einem Spieler weniger zurecht kommen.

Dann zückt der Schiedsrichter den roten Karton und verweist Maximilian Eksler in der 79 Minute des Feldes. In der 88. Minute zückt der Referee die gelb-rote Karte und sorgte mit diesem Ausschluss für erhitzte Gemüter auf der Tribüne. Die zwei Gelben gab es innerhalb von Sekunden, nachdem zunächst der Ball weggeschossen wurde und dann ein Gegenspieler weggeschupft wurde. Nach 90 Minuten trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden, keinem der beiden Teams gelang der Lucky Punch in den Schlussminuten. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt vier Mal Gelb (Luca Kreuzer 88.; Artur Mkrtichyan 88.; Jeton Hajra 63.; Niklas Wondraschek 57.).



Michael Sonvilla (Sportlicher Leiter Red Start Penzing): "Das war heute keine gute Leistung von uns. Insofern sind wir mit dem Punkt zufrieden. Das Spiel war teilweise sehr zerfahren und auch durchaus hart geführt."

