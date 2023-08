Stadlau bezwingt Simmeringer SC vor eigenem Publikum

Details Samstag, 26. August 2023 21:33

Am Samstag traf in der 2. Runde der Wiener Stadtliga der 1. Simmeringer SC vor heimischem Publikum auf den FC Stadlau. 1. Simmeringer SC gewann in Runde 1 mit 1:0 gegen SV Wienerberg 1921, während FC Stadlau 0:2 gegen FC 1980 Wien verlor. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte FC Stadlau mit 2:0 das bessere Ende für sich. Auch dieses Mal gab es drei Punkte für die Stadlauer.

1. Simmeringer SC geht früh in Front

Dabei beginnt die Partie ganz nach Wunsch der Hausherren. 1. Simmeringer SC spielt in den Anfangsminuten mutig nach vorne und darf früh den Führungstreffer bejubeln. In der 12. Minute findet der gegnerische Tormann in Michael Ried seinen Meister, der gekonnt auf 1:0 stellt. Der Jubel war noch nicht abgeklungen, konnten die Gäste schon ausgleichen. Nach dem Gegentreffer schlägt FC Stadlau in Minute 16 postwendend zurück und stellt auf 1:1.

In der Folge bekommen die Gastgeber trotz Bemühen keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Stadlaus Haris Harba nützt in Minute 40 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schließt zum 1:2 ab. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Keine Tore in der zweiten Spielhälfte

In der zweiten Halbzeit gibt es keine Tore zu sehen. Dafür griff der Schiedsrichter insgesamt drei Mal zur gelben Karte (Dominik Kurz 78.; Philipp Engleithner 73.; Lorenzo Batista 55.) Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und FC Stadlau darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.



Karl Höflich (Trainer Simmering): "Schade, dass wir die Partie verloren haben. Das wäre nicht notwendig gewesen. Wir haben aber keinen Zugriff mehr bekommen auf das Spiel. Wir können es insgesamt aber sicher besser."

