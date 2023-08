Ein Treffer bringt Gerasdorf Stammersdorf drei Punkte gegen WAF pinova

Details Samstag, 26. August 2023 23:14

Vor heimischer Kulisse traf der SV Gerasdorf Stammersdorf in der 2. Runde der Wiener Stadtliga auf WAF pinova Telekom. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 5:0 zugunsten von SV Gerasdorf Stammersdorf. Auch dieses Mal gewannen die Gerasdorfer, dieses Mal wurde es aber knapper. Das Spiel endete mit einem 1:0-Erfolg für die Gastgeber.

Keine Tore in Halbzeit 1

In Halbzeit 1 trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach 45 Minuten noch 0:0. Dabei hätte das Spiel schon im ersten Durchgang den einen oder anderen Treffer verdient. WAF ist optisch überlegen, kann aus den sich ergebenden Situationen aber nichts machen. In weiterer Folge wird die Partie ruppiger. In der 36. Minute sorgt der Spielleiter für Farbe im Spiel - Gelb für Ahmet Babadostu. Abdul Yazici sieht in der 43. Minute ebenfalls den gelben Karton. In weiterer Folge macht der Schiedsrichter einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Daniel Plank erzielt Siegtor und lässt Fans jubeln

Im zweiten Durchgang ändert sich das Spiel ein wenig und Stammersdorf wird stärker. Die besseren Möglichkeiten hat aber auch jetzt der Gast. Schließlich ist es der eingewechselte Daniel Plank, der für Stammtersdorf sein Können unter Beweis stellt und das Runde ins Eckige befördert. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht Gerasdorf Stammersdorf als Sieger vom grünen Rasen, besiegt WAF pinova mit 1:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SC Mannswörth beweisen, WAF pinova trifft auf Sportunion Mauer und hofft auf einen Sieg. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische insgesamt sechs Mal Gelb (Aldin Ibrahimovic 90.; Marcello Skokan 90.; Almir Mujkic 88.; Kornelius Hess 70.; Thomas Berger 68.; Christian Schweigler 51.)



Christian Schweigler (Trainer WAF): "Es war das erwartet kampfbetonte Spiel gegen einen robusten Gegner. Leider sind wir heute an uns selbst gescheitert, weil wir die Chancen nicht gemacht haben und der Gegner durch einen individuellen Fehler unsererseits das Tor gemacht hat. Ich bin trotzdem sehr stolz auf mein Team, mit welcher Leidenschaft sie gespielt hat. Es war eine eher unglückliche Niederlage."

