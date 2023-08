Absolut kurios! Eigentor aus 30 Metern setzt Schlusspunkt bei Slovan-Sieg über ASV 13

Details Sonntag, 27. August 2023 09:11

Am Samstag durften sich die Besucher in der Wiener Stadtliga auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams ASV 13 und SK Slovan HAC Trachten Witzky freuen. Man durfte gespannt sein, wer dieses Sechs-Punkte-Spiel für sich entscheiden wird. Als Unparteiische dieser Begegnung fungierte Christopher Stollewerk.

Toni Srok stellt auf 1:0

In den ersten 30 Minuten trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach einer halben Stunde noch 0:0. Dann übernehmen die Gäste das Kommando und sollten auch in Führung gehen. In der 40. Minute befördert Toni Srok den Ball über die Linie und stellt auf 0:1. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Turbulente Schlussphase

In der zweiten Halbzeit startet ASV 13 besser ins Spiel und drängt auf den Ausgleich. In der 65. Minute versenkt Chad Feingold das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach einem Eigentor: 1:1. Damit ist wieder alles offen. Danach zeigt Aleksandar Prvulovic nach 72 Minuten keine Nerven und stellt aus abseitsverdächtiger Position auf 1:2. Die Gastgeber lassen sich aber nicht beeindrucken, sondern wollen wieder ausgleichen. In dieser Phase ist es HAC-Goalie Lukas Makary, der einen Schuss stark pariert und der Nachschuss klar drübergeht. Dann ist das Spiel entschieden. In der 80. Minute - im Gegenzug zur Chance von ASV gibt es Elfmeter - überwindet Christian Steinbacher den Tormann. In weiterer Folge wird die Partie ruppiger. In der 81. Minute kennt der Referee kein Pardon und zeigt Michael Lassbacher die gelbe Karte. In der 86. Minute wird Niklas Radatz verwarnt und sieht ebenfalls die gelbe Karte.

Eigentor aus 30 Metern

Mateo Stojcevic trifft in der 94. Minute unglücklich zum 1:4 ins eigene Tor und lässt die gegnerischen Zuschauer jubeln - Detail: Stojcevic spielt einen scharfen Pass aus mehr als 30 Metern - ohne aufzuschauen - zu seinem Torwart zurück - und der Ball geht via Innenstange ins Tor. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und SK Slovan HAC darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.



Gerhard Frey (Trainer ASV 13): "Es wollte heute einfach nicht sein. Wir schießen den Ausgleich und bekommen danach ein Abseitstor, wobei wir davor zwei schwere Fehler eingestreut haben. Das Eigentor in der Nachspielzeit aus 30 Metern war dann der passende Abschluss."

