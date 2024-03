Gerasdorf Stammersdorf bezwingt den SC Mannswörth im eigenen Stadion

Details Sonntag, 17. März 2024 14:56

In der 18. Runde der Wiener Stadtliga war der SC Mannswörth zu Gast bei Gerasdorf Stammersdorf. Nachdem die Mannswörther in der Hinrunde mit 1:0 gewinnen konnten, möchte sich die Mannschaft von Gerasdorf Stammersdorf revangieren und zumindest einen Punkt daheim einfahren. Für Gerasdorf Stammersdorf wäre es ein wichtiger Punktgewinn, um nicht zu nah an die Abstiegzone zu kommen und das Ziel den Klassenerhalt zu schaffen. Für die Mannschaft aus Mannswörth wäre mit einem Sieg ein Sprung auf Platz sechs der Tabelle möglich und man könnte den kleinen Patzer gegen Austria XIII letzte Woche wieder ausbügeln.

Starkes Spiel für den Weg nach oben

"Wir haben uns intensiv auf dieses Spiel vorbereitet und haben dieses Spiel schlussendlich auch verdient gewonnen", berichtet Trainer Jürgen Halper. "Es war grundsätzlich eine ausgeglichene Partie, aber vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir uns spielerisch mehr Chancen erarbeitet und konnten wichtige drei Punkte einfahren", fügte Trainer Halper hinzu. "Es waren wichtige drei Punkte, die das Ziel den Klassenerhalt deutlich erleichtern. Allerdings kann in den restlichen Runden noch einiges passieren und man darf keine Mannschaft abschreiben", betont Halper. "Wir sind jetzt von den Abstiegsgefährdeten wenn man so will Tabellenführer und nun müssen wir vor allem in den Partien gegen die direkten Konkurrenten punkten", berichtet Trainer Halper. "Wir sind noch gespannt wie viele Absteiger es schlussendlich geben wird. Vor allem nächste Woche gegen Wienerberg werden wir uns speziell vorbereiten", erklärte Trainer Halper. "Wir haben bis jetzt eine gute Rückrunde gespielt, sind aber vor den Schlüsselspielern von Wienerberg gewarnt", fügte Trainer Halper hinzu.

Chancenarme Partie mit glücklichem Sieger

Vor allem in der ersten Halbzeit war es eine sehr schwache Partie mit einigen Fehlern auf beiden Seiten. Beide Mannschaften standen in der Verteidigung in Halbzeit eins sicher und konnten die wenigen Angriffe beider Offensiven wegverteidigen. Die Partie ging relativ ausgeglichen mit 0:0 in die Pause. In Halbzeit zwei waren vor allem die Hausherren am Drücker und wollten ab Beginn der zweiten Halbzeit diese Partie für sich entscheiden. Die Heimmannschaft erspielte sich einige Chancen und schlussendlich war es David Hochreiter in Spielminute 72 das 1:0 für Gerasdorf Stammdorf erzielte. Nach dem 1:0 nahmen die Hausherren wieder den Schwung aus der Partie, bestimmten jedoch über weite Strecken der zweiten Halbzeit das Spiel und bezwingen schlussendlich die Mannswörther mit 1:0. Nächste Woche reist die Mannschaft von Gerasdorf Stammersdorf zum Konkurrenten von Wienerberg und die Gäste empfangen nächste Woche den Tabellenführer.

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, David Hochreiter, Alen Colic, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Bernhard Ebinger, Daniel Plank (K), Julian Burisic, Jan Stärker, Marcel Friedlmayer



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Andreas Hauser, Lukas Halper, Mohssine Schwarzinger, Timo Brugger



Trainer: Jürgen Halper

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Ugur Sezen, Can Özdemir, Christian Hautzinger (K), Matej Azdajic, Daniel Thamer, Sergej Vujasinovic, Ayoub Ben Ammar, Fuat Karacan, Cihan Özdemir



Ersatzspieler: Martin Klauninger, Fabio Pinka, Marijan Maric, Maurizio Grimme, Oguzhan Aklanoglu, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

