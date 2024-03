SV Wienerberg holt Punkt bei Austria XIII

Details Sonntag, 17. März 2024 18:36

Jeweils einen Punkt holten Austria XIII Auhof Center und SV Wienerberg 1921 an diesem Samstag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war 3:1 für Austria XIII ausgegangen.

Führung für die Gastgeber

Für das erste Tor der Begegnung sorgte Stefan Nemetz. In der 17. Minute traf der Spieler des Heimteams ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Austria XIII Auhof Center.

Wienerberg gleicht aus

Im zweiten Durchgang riskiert der Gast. In der 68. Minute erzielte Andre Sliskovic das 1:1 für SV Wienerberg. Damit ist wieder alles offen und die beiden Teams wollen für die Entscheidung sorgen. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Austria XIII und SV Wienerberg 1921 spielten unentschieden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Austria XIII Auhof Center in der Tabelle auf Platz 14. Vier Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat Austria XIII derzeit auf dem Konto. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Austria XIII Auhof Center im Klassement weiter an Boden.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von SV Wienerberg derzeit nicht. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Zuletzt war bei SV Wienerberg 1921 der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nächster Prüfstein für Austria XIII ist FC Stadlau (Samstag, 16:00 Uhr). SV Wienerberg misst sich am selben Tag mit SV Gerasdorf Stammersdorf (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Wir haben nach einem ausgeglichenen Beginn und dem Gegentor komplett das Kommando übernommen und völlig verdient den Ausgleich erzielt. Kompliment an die Moral meiner Mannschaft."

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – SV Wienerberg 1921, 1:1 (1:0)

68 Andre Sliskovic 1:1

17 Stefan Nemetz 1:0

Details

