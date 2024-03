Nächster Erfolg für SK Slovan HAC

Details Sonntag, 17. März 2024 18:54

"Bis auf eine halbe Stunde vor der Pause war das Match heute wieder sehr zufriedenstellend." Gerhard Werner durfte sich mit seinem SK Slovan HAC durch ein 3:1 holte bei FC Hellas Kagran über den dritten Sieg im dritten Frühjahrsspiel freuen. Mit dem Erfolg konnte man außerdem den dritten Platz in der Tabelle festigen.

Anfangselan bringt Gästeführung

"Wir sind in der ersten Viertelstunde eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen, haben uns auch belohnen können." Gerhard Werner sah einen guten Beginn seiner Mannschaft und nach nicht einmal 20 Minuten auch die Führung. Edin Harcevic stellte die Weichen für Slovan HAC auf Sieg, als er in Minute 18 mit einem abgefälschten Schuss dem 1:0 zur Stelle war.

Faden gerissen

Danach aber ließen die Gäste nach, waren in den Zweikämpfen nicht mehr so präsent und mussten wenig später den Ausgleich hinnehmen. "Unser zentrales Mittelfeld war nicht mehr so aktiv und wir haben Hellas zu viele zweite Bälle gelassen", sah Werner die Phase kritisch. Hellas Kagran hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Fabio Revelant nach einem fehlerhaften Spielaufbau der Gäste den Ausgleich (24.). Der Platz hatte Slovan hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, war er doch sehr holprig. Danach waren die Hausherren, obwohl sie keinen nennenswerten Möglichkeiten hatten, das präsentere und gefährlichere Team. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Slovan findet sich wieder

"Das haben wir in der Pause angesprochen. Wir wollten wieder aktiver werden und mehr auf die zweiten Bälle gehen", erklärte Werner die Taktik nach der Pause. Und sie fruchtete: Innerhalb von 2 Minuten stellte man zunächste auf 2:1 und dann auf 3:1. Tayfun Braun brachte den Ball nach einer super Kombination über die linke Seite zum 2:1 zugunsten von SK Slovan HAC Trachten Witzky über die Linie (56.) und Harcevic schnürte mit seinem zweiten Treffer mit der Innenseite einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (58.). Danach ließen die Gäste nichts mehr zu, brachten den Sieg souverän über die Zeit.

Gerhard Werner: "Bis auf eine halbe Stunde vor der Pause war das Match heute wieder sehr zufriedenstellend. Es war kein einfaches Spiel, die Jungs haben aber sehr gut gespielt und gekämpft und sich den Sieg auch absolut verdient."

Am kommenden Samstag trifft FC Hellas Kagran auf ASV 13, SK Slovan HAC spielt tags darauf gegen FC 1980 Wien.

Wiener Stadtliga: FC Hellas Kagran – SK Slovan HAC Trachten Witzky, 1:3 (1:1)

58 Edin Harcevic 1:3

56 Tayfun Braun 1:2

24 Fabio Revelant 1:1

18 Edin Harcevic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.