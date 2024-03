SV Donau überholt 1980 Wien mit Auswärtssieg in der Tabelle

Details Sonntag, 17. März 2024 19:04

"Es war eine wirkliche schwierige Partie für uns, in der wir wieder unsere Chancen hatten aber heute waren die Jungs aufgrund von drei Spielen in einer Woche auch schon körperlich und geistig müde." Für Yuri Ivanov, Co-Trainer von 1980 Wien war das 0:2 gegen den SV Donau eine Mischung aus fehlendem Glück und Unvermögen. Selber hatte man wieder Möglichkeiten Tore zu machen, verabsäumte das aber und hatte etwas Pech bei den Gegentoren. So kassierte man die zweite Niederlage in Folge.

Beide Teams lassen nichts zu

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. "Die Mannschaft hat sich aber taktisch sehr gut an unsere Vorgaben gehalten, das hat uns sehr gut gefallen." Über die Mitte konnten die Hausherren Druck erzeugen, Donau hatte im eigenen Drittel aber keine Probleme die Angriffe zu verteidigen. Selber gelang es aber auch der Mannschaft von Felix Pannosch nicht wirklich gefährlich zu werden.

Donau schlägt eiskalt zu

Nach der Pause änderte sich wenig am Spiel, Tore sollten aber schließlich noch fallen. Aleksandar Cvetkovic brach für SV Donau den Bann und markierte in der 72. Minute nach einer Standardsituation per Kopf die Führung. Ein Schock? Nein, denn auch 1980 hatte Chancen, traf nach der Pause zweimal die Stange. Es sollte aber wie schon letzte Woche gegen RS Penzing einfach nicht sein und so kamen die Gäste sogar noch zum 2:0. Denis Jetishi stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand her (86.). Letzten Endes ging SV Donau im Duell mit FC 1980 Wien als Sieger hervor.

Yuri Ivanov: "Es war eine wirkliche schwierige Partie für uns, in der wir wieder unsere Chancen hatten aber heute waren die Jungs aufgrund von drei Spielen in einer Woche auch schon körperlich und geistig müde. Jetzt wollen wir die Partie aus dem Kopf bekommen und bereiten uns auf das nächste Wochenende vor, denn wir wollen jede Partie gewinnen und wieder auf die Siegerstraße zurückkehren."

Kommenden Sonntag (10:30 Uhr) tritt 1980 Wien bei SK Slovan HAC Trachten Witzky an. Nächsten Freitag (18:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SV Donau mit 1. Simmeringer SC.

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – SV Donau, 0:2 (0:0)

86 Denis Jetishi 0:2

72 Aleksandar Cvetkovic 0:1

