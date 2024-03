SC Mannswörth ringt Tabellenführer Sportunion Mauer einen Punkt ab

Details Freitag, 22. März 2024 20:23

In der 19. Runde der Wiener Stadtliga war der Tabellenführer von Sportunion Mauer zu Gast beim kampfstarken SC Mannswörth. Nachdem die Mannschaft aus Mannswörth in der Hinrunde in Mauer mit 0:5 unterging, wollen sie sich revangieren und dem Spitzenreiter zumindest einen Punkt abknöpfen. Die spielstarke Mannschaft aus Mauer möchte jedoch die Tabellenführung weiter ausbauen und plant in Mannswörth drei Punkte mitnehmen zu können. Nachdem die Mannswörther bei Gerasdorf unterlagen, will sich die Mannschaft mit einem Punkt gegen den Tabellenführer wieder aufheitern und in der Tabelle etwas gutmachen.

Starke Partie von beiden Seiten

"Natürlich haben wir die Partie über das ganze Spiel dominiert", erklärte Sportlicher Leiter Ken Pokorny. "In einigen Situation hat uns das nötige Glück etwas gefehlt, aber trotzdem schauen wir weiterhin nach vorne und konzentrieren uns auf die Partien die vor uns liegen", fügte Pokorny hinzu. "Wir hatten oft Alu-Pech und haben auch die ein oder andere Chance liegen lassen. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass uns das X nicht aus der Bahn werfen wird. Wir schauen erstmal was Helfort macht und dann gegen wir weiterhin Gas", betonte Pokorny. "Die nächsten Spiele werden wichtig und da wollen wir wieder Fußball spielen und das mit guten Rasenbedingungen. Jetzt haben wir erstmal Zeit im Cup, um uns vorzubereiten und weiterhin nach vorne zu schauen", erklärte Sportlicher Leiter Pokorny. "Wir werden die Kampfmannschaft auf jeden Fall im Kader haben, jedoch werden wir gegen Schwechat auf der ein oder anderen Position wechseln", fügte Pokorny hinzu.

Schneller Ausgleich macht die Partie wieder spannend

Vor allem die Mannschaft von Sportunion Mauer war nach dem 5:0 in der Hinrunde siegessicher nach Mannswörth gereist. Es sollte jedoch anders kommen! Die spielstarken Mannswörther konnten in der Anfangsphase sehr gut in der Partie mithalten und erspielten sich die ein oder andere Chance. Die Gäste standen ein wenig unter Schock, als die Hausherren sehr hoch anliefen. Bis hin zur 20. Spielminute waren die Mannswörther die spielbestimmende Mannschaft, aber der Tabellenführer übernahm danach die Kontrolle über die Partie. Nachdem sich die Begegnung zu einer ausgeglichenen Partie entwickelte, erwischten die Hausherren den Spitzenreiter eiskalt und so konnte Can Özdemir auf 1:0 stellen. Wenig überrascht zeigte sich Toptorjäger Alexander Frank der rund eine Minute später den Ausgleich fixierte. In Halbzeit zwei passierte lange nichts und es gab hin und wieder Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste schienen wenig zufrieden mit dem 1:1, währenddessen die Hausherren den Punkt gerne mitnehmen würden. In der Schlussphase drängten die Maurer nochmals auf den Siegtreffer, jedoch blieb es bei einem gerechten Unentschieden. Kommende Woche wartet der SV Schwechat im Cup auf den Tabellenführer und die Mannswörther reisen nach der Pause mit breiter Brust zu Dinamo Helfort.

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Can Özdemir, Christian Hautzinger (K), Matej Azdajic, Máté Béla, Daniel Thamer, Sergej Vujasinovic, Daniel Meindorfer, Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Martin Klauninger, Fabio Pinka, Ayoub Ben Ammar, Cihan Özdemir, Oguzhan Aklanoglu, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia, Predrag Ilic, Andre Necina, Marco Elbl, Nikola Ivic, Alexander Frank, Felix Langbrucker (K), Lucas De Giacomo, Tobias Kerschl, Stefan Brunner, Victor Quesada Hentschel



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Thomas Komornyik, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi, Max Kalintsch



Trainer: MSc Christoph Knirsch

