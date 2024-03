WAF pinova gibt 2:0-Führung gegen Dinamo Helfort aus der Hand

Details Sonntag, 24. März 2024 20:48

Für WAF pinova gab es in der Partie gegen SV Dinamo Helfort, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. SV Dinamo Helfort 15 ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Führung für WAF

Dabei hätte die Partie ganz anders verlaufen können, denn WAF spielt von Beginn an munter nach vorne. Das 1:0 war das Verdienst von Leon Lux. Er war vor 250 Zuschauern in der siebten Minute zur Stelle. WAF pinova Telekom machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Julian Tunjic (10.). Die Führung hält aber nicht lange. Agron Mala schlug doppelt zu und glich damit für SV Dinamo Helfort aus (22./32.). Doch es sollte noch dicker kommen für die Hausherren. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Nemanja Milinkovic für SV Dinamo Helfort 15 zur Führung (45.). SV Dinamo Helfort führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Helfort macht Sack zu

Im zweite Durchgang wirft WAF alles nach vorne. Man will hier zumindest einen Punkt zu Hause behalten. Daraus wird aber nichts. Für das 4:2 von SV Dinamo Helfort 15 zeichnete Zlatan Sibcic verantwortlich (80.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab WAF pinova die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des Heimteams derzeit nicht. Nun musste sich WAF pinova Telekom schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SV Dinamo Helfort behauptet nach dem Erfolg über WAF pinova den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht SV Dinamo Helfort 15 in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 49 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von SV Dinamo Helfort verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 15 Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Der Motor von WAF pinova Telekom stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei SV Dinamo Helfort 15, wo man insgesamt 47 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz einnimmt.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor WAF pinova am 06.04.2024 auf ASV 13 trifft und SV Dinamo Helfort gegen SC Mannswörth spielt.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Das Ergebnis ist wirklich bitter. Wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Lob aussprechen. Das war heute richtig guter Fußball gegen einen starken und leider effektiven Gegner. Man hat aus vier Chancen vier Tore gemacht."

Aufstellungen:

WAF pinova Telekom: Radu Petre - Aldin Ibrahimovic, Erik Schütze, Aleksandar Skrbic (K), Christoph Schiller, Patrick Schwingenschlögl - Abdul Yazici, Marcel Strohmayer, Julian Tunjic, Leon Lux - Georgi Marincheshki



Ersatzspieler: Adrian Klooss, Ibrahim Chadzhimagomadow, Nico Schrammel, Thomas Berger, El Sayed Hayan, Taeu Chang



Trainer: Christian Schweigler

SV Dinamo Helfort: Nikola Prekic - Adin Mujanovic - Sean Ljevakovic, Mario Lozic, Nemanja Milinkovic, Ivan Grozdanovic, Dino Rusovic, Marko Parmakovic - Besnik Mala (K), Agron Mala, Zlatan Sibcic



Ersatzspieler: David Djurdjevic, Beniamin Puzan, Marsel Varivoda, Stefan Gratt, Rilind Ceku, Christiano Ivkic



Trainer: Stefan Coric

Wiener Stadtliga: WAF pinova Telekom – SV Dinamo Helfort 15, 2:4 (2:3)

80 Zlatan Sibcic 2:4

45 Nemanja Milinkovic 2:3

32 Agron Mala 2:2

22 Agron Mala 2:1

10 Julian Tunjic 2:0

7 Leon Lux 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.