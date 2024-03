SV Wienerberg bezwingt Gerasdorf Stammersdorf

Details Montag, 25. März 2024 19:02

Gerasdorf konnte SV Wienerberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Wienerberg 1921 als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das enge Hinspiel hatte SV Gerasdorf Stammersdorf durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Führung kurz vor der Pause

Im ersten Durchgang dauert es eine Weile, bis die beiden Teams ins Spiel kommen. Wienerberg ist optisch überlegen, kann aber aus dem Übergewicht nichts machen. Die erste Halbzeit neigte sich dem Ende zu, als Alexander Unterreiner vor 100 Zuschauern erfolgreich war. SV Wienerberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang riskiert Gerasdorf und sollte prompt in einen Konter laufen. Der Gastgeber schoss in der 68. Minute das Tor zum 2:0. Gänzlich ins Hintertreffen geriet Gerasdorf Stammersdorf, als Stefan Trajilovic nach 74 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Andre Sliskovic legte in der 81. Minute zum 3:0 für SV Wienerberg 1921 nach. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Wienerberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gerasdorf.

SV Wienerberg 1921 beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

SV Gerasdorf Stammersdorf muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Wiener Stadtliga markierte weniger Treffer als der Gast. Nur einmal ging Gerasdorf Stammersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Sieg zog SV Wienerberg an Gerasdorf vorbei auf Platz neun. SV Gerasdorf Stammersdorf fiel auf die zehnte Tabellenposition. Fünf Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat Gerasdorf Stammersdorf momentan auf dem Konto. SV Wienerberg 1921 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten.

In zwei Wochen, am 06.04.2024, tritt SV Wienerberg bei Sportunion Mauer an, während Gerasdorf einen Tag früher FC Stadlau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Das war ein enorm wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Natürlich sind wir sehr glücklich über die drei Punkte, die man gegen Gerasdorf erst einmal holen muss. Wir müssen aber ohnehin nachlegen."

Aufstellungen:

SV Wienerberg 1921: Michael Höfler, Matthias Schmid, Jan Mülner, Paul Semrau, Andre Sliskovic, Ibrahim Mohamed, Alexander Unterreiner, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Nemanja Ivic, Oliver Ikic, David Gschaider, Christoph Sturz, Kenneth Oduaro, Simon Ouguehi



Trainer: Werner Hasenberger

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Alen Colic, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Jan Stärker, Marcel Friedlmayer



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Andreas Hauser, Lukas Halper, Mohssine Schwarzinger, Bilyal Myumyunov



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg 1921 – SV Gerasdorf Stammersdorf, 3:0 (1:0)

81 Andre Sliskovic 3:0

68 Jan Muelner 2:0

44 Alexander Unterreiner 1:0

