Abgebrühter FC Stadlau schlägt WAF pinova deutlich

Details Samstag, 27. April 2024 23:13

FC Stadlau erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen WAF pinova Telekom. FC Stadlau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen WAF pinova einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte FC Stadlau mit 4:3 gesiegt.

Stadlau erwischt WAF kalt

Die Gastgeber starten stark ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Die Gäste haben Probleme mit der Wucht der Stadlauer. Für das erste Tor sorgte Antonio Stojimenov. In der 20. Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Für das 2:0 von FC Stadlau zeichnete David Obradovic verantwortlich (27.). FC Stadlau baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Noah Schindler beförderte den Ball in der 33. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von FC Stadlau auf 3:0. Was für eine Hypothek für die Brigittenauer, die sich viel vorgenommen hatten. Mit der Führung für FC Stadlau ging es in die Halbzeitpause.

WAF verkürzt, Stadlau trifft wieder

Die zweite Halbzeit beginnt dann mit stärkeren Gästen. Taeu Chang schoss die Kugel zum 1:3 für WAF pinova Telekom über die Linie (47.). Und jetzt bleiben die Schweigler-Mannen am Drücker und haben das 2:3 und 3:3 am Fuß, scheitern aber aus bester Position. Die Stadlauer machen es in der Folge besser. Es gibt Elfmeter und Dominik Eichinger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für FC Stadlau (69.). Einen gebrauchten Tag erwischte Schindler. Nachdem bereits ein Eigentor auf seine Kappe gegangen war, flog Schindler in der 87. Minute schließlich mit Rot vom Feld. Letztlich fuhr FC Stadlau einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Die Trendkurve von FC Stadlau geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Die drei Punkte brachten für FC Stadlau keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit dem Sieg baute FC Stadlau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Stadlau zwölf Siege, drei Remis und kassierte erst acht Niederlagen.

WAF pinova machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zehn. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen. WAF pinova Telekom überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Freitag tritt FC Stadlau bei SC Mannswörth an, während WAF pinova zwei Tage später SC Red Star Penzing empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Stadlau nutzte unsere schwächste Phase im ganzen Spiel eiskalt mit 3 Toren aus! In der zweiten Halbzeit hatten wir zwei Mal den Anschlusstreffer am Fuß, um das Spiel auf den Kopf zu stellen! Letztendlich muss man der am heutigen Tag effizienteren und auch technisch besseren Mannschaft gratulieren! Wir stecken mit Sicherheit jetzt nicht den Kopf in den Sand sondern ziehen aus dem heutigen Spiel wieder wichtige Schlüsse, um es am Sonntag zuhause in unserer Gruam besser zu machen!"

Wiener Stadtliga: FC Stadlau – WAF pinova Telekom, 4:1 (3:1)

69 Dominik Eichinger 4:1

47 Taeu Chang 3:1

33 Eigentor durch Noah Schindler 3:0

27 David Obradovic 2:0

20 Antonio Stojimenov 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.