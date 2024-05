UD Süssenbrunn schießt Austria XVII mit 9:0 aus dem Stadion

Details Montag, 06. Mai 2024 15:32

Am Sonntag stand das Spiel Austria XVII gegen UD Süssenbrunn auf dem Programm, welches mit einem außerordentlich klaren Ergebnis endete. UD Süssenbrunn dominierte das Spiel von Anfang an und sicherte sich einen beeindruckenden 9:0 Sieg gegen Austria XVII. Schon zur Halbzeit führten die Gäste mit 5:0, ein Vorsprung, den sie in der zweiten Hälfte weiter ausbauten.

Früher Beginn einer Torflut

Vom Anstoß weg lief das Spiel wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Austria-Tor. So dauerte es nur bis zur 8.Spielminute, ehe Bellak der Abwehr enteilte und trocken auf 1:0 stellte. In der 11. Minute stellte Postenrieder nach einer stark herausgespielten Aktion auf 2:0. In dieser Tonart ging es auch weiter. Die Gäste leisteten sich sogar den Luxus, in der 21.Minute eines vergebenen Elfers von Strohmayer. Aber auch das konnte die Süssenbrunner an diesem Tag nicht aus dem Rhythmus bringen und so erhöhten Postenrieder (30.), Katusa (32.)und abermals Bellak (35.) innerhalb von fünf Minuten auf 5:0. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen.

Unaufhaltsame Gäste in der zweiten Hälfte

Und die Gäste machten in der zweiten Halbzeit da weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten und trafen. Katusa in der 46. Minute mit seinem zweitem Treffer sowie Bellak mit dem Tripplepack sowie der eingewechselte Vidakovic (50.) stellten nach 50.Minuten auf 8:0 . Mit starken Spielzügen erarbeiteten sich die Süssenbrunner weiter Chance um Chance, eine davon nutzte der starke Postenrieder (88.) zum 9:0 Endstand.

UD Süssenbrunn zeigte eine beeindruckende Leistung und dominierte das Spiel gegen Austria XVII durchgehend. Mit dieser bemerkenswerten Vorstellung sicherte sich UD Süssenbrunn den Sieg und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Die Mannschaft bewies ihre Offensivstärke und Effizienz vor dem Tor, während Austria XVII trotz der Niederlage weiterhin nach Möglichkeiten suchen wird, sich zu verbessern und aus diesem schweren Spiel zu lernen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Irsigler (Trainer Süssenbrunn): "Wir konnten die Ausrutscher der Konkurrenz souverän nutzen, und drei weitere Punkte nach Hause bringen. Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis natürlich hochzufrieden."

Aufstellungen:

Austria XVII: Michael Gruber, Jakob Niederhuber, Raphael Spies, Paul Leubner, David Vasina, Lukas Fasching, Markus Weisz, Christopher Yendi (K), Simon Fasching, Simon Lampl, Moamil Alkhalidi



Ersatzspieler: Alexander Biricz, Vincent Kryza



Trainer: Alexander Leubner

UD Süssenbrunn: Rudolf Pichler, Florian Straube, Julian Bellak, Angelo Katusa, Markus Postenrieder, Daniel Petschning, Pascal Pierre Ntonga Bineng, Mehmet Okatan, Richard Strohmayer (K), Marc Brunner, Guelord Epanga



Ersatzspieler: Hansjörg Starke, Manuel Bergner, Milos Vidakovic, Dominik Künast, Marcel Schoderböck



Trainer: Thomas Irsigler

1. Klasse B: Austria XVII : UD Süssenbrunn - 0:9 (0:5)

68 Markus Postenrieder 0:9

50 Milos Vidakovic 0:8

48 Julian Bellak 0:7

46 Angelo Katusa 0:6

35 Julian Bellak 0:5

32 Angelo Katusa 0:4

30 Markus Postenrieder 0:3

11 Markus Postenrieder 0:2

8 Julian Bellak 0:1

