"Endlich für Aufwand belohnt!" - WAF Brigittenau bezwingt SV Schwechat

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:30

In einer packenden 30. Runde der Wiener Stadtliga konnten die Brigittenauer von WAF pinova Telekom am üblichen Freitagabendtermin (man spielt sonst immer am Sonntagvormittag) einen wichtigen 3:1 Sieg gegen SV Schwechat einfahren. Eine Partie, die bis in die letzten Minuten Spannung versprach und durch einige entscheidende Momente geprägt war, zeigte einmal mehr die Qualität und den Kampfgeist beider Teams.

Eröffnungstreffer kurz vor der Halbzeitpause

Die Begegnung begann intensiv, mit den Brigittenauern, die von Beginn an versuchten, das Spiel zu dominieren. Trotz mehrerer Angriffsversuche blieb das Tor zunächst unerreicht. Erst in der 41. Minute gelang es Leon Lux, die Führung für WAF pinova Telekom zu erzielen. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart von Schwechat keine Chance und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Dramatik bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Brigittenauer den Druck weiter. In der 83. Minute war es Melih Kaya, der nach einer hervorragend ausgespielten Kombination das 2:0 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn in der 90. Minute bekam SV Schwechat einen Elfmeter zugesprochen. Niklas Roth trat an und verwandelte sicher zum 2:1 Anschlusstreffer.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hoher Spannung und Emotionen. Die Schwechater versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch ihre Hoffnungen wurden zunichte gemacht, als Taeu Chang in der Nachspielzeit den Sack zumachte. Mit einem eindrucksvollen Solo erzielte er das 3:1 für die Brigittenauer, ein Tor, das den Sieg besiegelte. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel praktisch entschieden.

Trotz der aufgeheizten Stimmung und einer Roten Karte für Badr Soliman von SV Schwechat kurz vor Schluss, konnte sich WAF pinova Telekom über einen verdienten Sieg freuen. Das Spiel endete nach 100 Minuten intensiven Fußballs mit einem 3:1 Heimerfolg für die Brigittenauer.

Dieser Sieg könnte für WAF pinova Telekom ein entscheidender Schritt in Richtung einer erfolgreichen Saison in der Wiener Stadtliga sein, während SV Schwechat die Niederlage schnellstmöglich hinter sich lassen und nach vorne schauen muss.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Diese Woche haben wir uns endlich für den Aufwand belohnt, den wir jede Woche auf den Platz bringen. Auch das Glück war dieses Mal auf unserer Seite. Ich bin natürlich sehr glücklich über die drei Punkte. Wir müssen aber weiter konzentriert weiter arbeiten. Wir freuen uns auf die heutige Nacht, sind aber schon wieder beim nächsten Spiel."

Aufstellungen:

WAF pinova Telekom: Abdullah Degirmenci - Aldin Ibrahimovic, Erik Schütze, Aleksandar Skrbic (K), Noah Schindler, Christoph Schiller - Marcel Strohmayer, Leon Lux, Nico Schrammel, Taeu Chang - Melih Kaya



Ersatzspieler: Adrian Klooss, Georgi Marincheshki, Amar Fehratovic, El Sayed Hayan, Patrick Schwingenschlögl, Florian Martini



Trainer: Christian Schweigler

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Denis Spahic, Niklas Roth, Nikola Djordjevic, Martin Demic, Emilio Iljas Kaya, Shahumran Afzali, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer (K), Manuel Bauer



Ersatzspieler: Manuel Haag, Markus Hellmuth-Schirnhofer, Lukas Matschinger, Emre Kilka, Badr Soliman, Aleksandar Radosavljevic



Trainer: Thomas Slawik

Wiener Stadtliga: WAF : Schwechat - 3:1 (1:0)

100 Taeu Chang 3:1

92 Niklas Roth 2:1

83 Melih Kaya 2:0

41 Leon Lux 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.