3 Tore in 3 Minuten: 1. Simmeringer SC dreht Krimi bei SC Mannswörth

In einem spannenden Stadtliga-Spiel in Mannswörth konnte der 1. Simmeringer SC einen bedeutenden 3:1-Sieg gegen den SC Mannswörth erzielen. Die Partie war geprägt von einer dynamischen ersten Halbzeit, gefolgt von einem intensiven, aber torlosen zweiten Durchgang. Die Simmeringer legen damit im Kampf um den Klassenerhalt vor. Vor dem Duell von Hellas Kagran gegen Stadlau liegt man fünf Punkte vor den Kagranern am sicheren Ufer.

Drei Tore in drei Minuten – eine aufregende erste Halbzeit

Die Action begann früh im Spiel und alles andere als nach Wunsch für die Simmeringer, als Mohammed Khattab den SC Mannswörth in der 10. Minute in Führung brachte - er staubt ab. Die Freude der Heimmannschaft war jedoch nur von kurzer Dauer, denn der 1. Simmeringer SC antwortete prompt. Ein Elfmeter ermöglichte Dejan Slamarski in der 13. Minute den Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte Philipp Hauser das Spiel komplett, indem er das 2:1 für die Gäste erzielte - schöner Angriff über die Seite und Hauser trifft. Und die Gäste bleiben am Drücker. Dejan Slamarski bewies erneut seine Kühnheit vom Punkt und erhöhte in der 42. Minute auf 3:1, nachdem erneut ein Elfmeter für Simmering gepfiffen wurde. Die erste Halbzeit endete mit einem 3:1 Vorsprung für die Gäste, der den Ton für den Rest des Spiels setzen sollte.

Intensive Zweikämpfe und eine Rote Karte in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit bot weniger Tore, aber nicht weniger Spannung. Beide Teams kämpften hart, wobei die Mannswörther versuchten, den Rückstand aufzuholen. In der 60. Minute wurde das Unterfangen jedoch erschwert, als Mohammed Khattab, der Torschütze des einzigen Tores für die Heimmannschaft, nach einer Rangelei eine rote Karte erhielt. Dies ließ die Mannswörther in Unterzahl zurück und machte ihre Aufholjagd noch schwieriger. Trotz einiger taktischer Wechsel und der Bemühungen der Mannswörther konnte der 1. Simmeringer SC den Vorsprung geschickt verteidigen und letztendlich einen verdienten 3:1-Sieg einfahren.

Die Schlussminuten des Spiels zeigten, dass der SC Mannswörth weiterhin Druck ausübte, jedoch ohne Erfolg. Die Simmeringer verteidigten ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff effektiv und sicherten sich so alle drei Punkte in dieser wichtigen Liga-Begegnung. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Gäste, was deren Position in der Tabelle stärkt und dem SC Mannswörth eine schmerzhafte Niederlage beschert.

Der 1. Simmeringer SC zeigte einmal mehr seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu punkten und auch unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren. Für den SC Mannswörth bleibt die Erkenntnis, dass trotz der frühen Führung und einer engagierten Leistung, die Effektivität und die Disziplin verbessert werden muss, um in zukünftigen Spielen erfolgreich zu sein.

Stimme zum Spiel.

Rene Hieblinger (Trainer Simmering): "Ich freue mich natürlich über die drei Punkte. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Vor allem die Reaktion nach dem Rückstand hat mir imponiert. Das war richtig gut. Wir sind aber noch nicht am Ziel angekommen. Wir müssen weiter konzentriert bleiben und haben wichtige Aufgaben vor der Brust."

Aufstellungen:

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Mohammed Khattab, Ugur Sezen, Can Özdemir, Máté Béla, Daniel Thamer, Sergej Vujasinovic, Daniel Meindorfer (K), Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Fabio Pinka, Lucas Keglevits, Christian Hautzinger, Ayoub Ben Ammar, Arian Omerovic, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Benjamin Soura, Lukas Kalser, Florian Himler, Andreas Rossak, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Rares Sergiu Chiorean, Santiago Gans Lombas, Philipp Hauser, Christian Berger



Ersatzspieler: Noah Elijah Roka, Luca Binder, Michael Ried, Peter Safranek, Youssef Ahmad, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

Wiener Stadtliga: Mannswörth : Simmeringer SC - 1:3 (1:3)

41 Dejan Slamarski 1:3

15 Philipp Hauser 1:2

13 Dejan Slamarski 1:1

10 Mohammed Khattab 1:0

