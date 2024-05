FC Stadlau dominiert im Bezirksderby gegen FC Hellas Kagran

Details Montag, 20. Mai 2024 06:59

Im Rahmen der 30. Runde der Wiener Stadtliga lieferten sich der FC Stadlau und FC Hellas Kagran ein spannendes Match, das die Heimmannschaft klar für sich entscheiden konnte. Von Beginn an zeigten die Stadlauer eine starke Leistung und setzten die Gäste aus Kagran unter Druck. Mit einem Endstand von 4:1 behaupteten sich die Stadlauer souverän und festigten ihre Position in der Liga. Während Hellas Kagran im Kampf um den Klassnerhalt einen herben Rückschlag erleidet. Vier Runden vor Schluss liegt man fünf Punkte hinter dem definitiv rettenden Ufer.

Früher Vorsprung und kontinuierlicher Druck

Der FC Stadlau zeigte bereits in der ersten Minute, dass sie das Spiel dominieren wollten, indem sie ohne Zögern die Offensive suchten. Diese Strategie zahlte sich schon in der 18. Minute aus, als Antonio Stojimenov das erste Tor des Spiels erzielte und die Stadlauer in Führung brachte. Der frühe Vorsprung gab dem Team zusätzlichen Schwung, und sie bauten ihren Druck weiter aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 24. Minute, verdoppelte Lukasz Bogajewski die Führung für Stadlau, indem er einen entscheidenden Treffer zum 2:0 landete, was die Kagraner sichtlich demoralisierte - er konnte durch die Kagraner Abwehr spazieren und jubeln.

Nach 27 Spielminuten gibt es dann eine Gelegenheit für die Hellenen. Nach einer halben Stunde geht ein Kopfball deutlich über das gegnerische Tor. Zum zweiten Mal sieht man dann nach 41 Spielminuten einen Lapsus des Tormanns der Heimmannschaft, der nicht genützt wird. Das Tor wäre verwaist gewesen.

Stadlau behält die Kontrolle, Kagran kämpft vergeblich

Nach der Pause kam Hellas Kagran etwas besser ins Spiel, konnte aber die Defensive der Stadlauer nicht durchbrechen. In der 56. Minute brachte der gerade eingewechselte Krystian Gora frischen Wind ins Spiel des FC Stadlau und markierte nur fünf Minuten später das dritte Tor für die Gastgeber. Diese 3:0 Führung schien das Spiel bereits zu entscheiden, jedoch zeigte Hellas Kagran Charakter und kämpfte weiter. Ihr Bemühen wurde in der 64. Minute belohnt, als Christopher Schaller das erste und einzige Tor für die Kagraner erzielte und den Spielstand auf 3:1 verkürzte.

Doch jede Hoffnung auf ein Comeback wurde zunichte gemacht, als Dominik Eichinger in der 90. Minute vom Elfmeterpunkt nach Foul im Strafraum das vierte Tor für Stadlau schoss und damit den Endstand von 4:1 festlegte. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit des FC Stadlau in diesem Match und besiegelte den verdienten Sieg für die Heimmannschaft. Das Spiel endete nach zwei Minuten Nachspielzeit, und die Stadlauer konnten einen klaren und überzeugenden Sieg feiern.

Die Begegnung zeigte deutlich die Stärken des FC Stadlau, die mit einer soliden Defensive und einer effektiven Offensive den Sieg sicherstellten. Für Hellas Kagran bedeutet diese Niederlage eine weitere Herausforderung im Kampf um die besseren Plätze in der Wiener Stadtliga, während Stadlau seine Ambitionen, an der Spitze mitzuspielen, klar unter Beweis stellte.

Stimme zum Spiel:

Oliver Oberhammer (Sportlicher Leiter Stadlau): "In der ersten Halbzeit waren wir klar besser und verdient in Führungl. Auch die Tore waren sehr schön herausgespielt. In der zweiten Halbzeit war der Gegner aggressiver und hat höher attackiert. In einer Phase des Spieles hatten wir einige Konzentrationschwierigkeiten im Spielaufbau - dadurch haben wir den Gegner zurück ins Spiel gelassen, aber insgesamt verdient gewonnen."

Aufstellungen:

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Gabriel Bayer (K), Philipp Engleithner, Lukasz Bogajewski, Antonio Stojimenov, Dominik Eichinger, David Obradovic, Leon Effenberger, Fedi Houidi, Kim Bröckl, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Marco Schwarz, Dominik Kurz, Burak Karakoc, Krystian Gora, Nawzar Ali Zadeh



Trainer: Stefan Horniatschek

Hellas Kagran: Nicolas Grunt - Simon Löhlein, Philipp Pohn, Fabio Revelant, Ben Schoisswohl, Christopher Schaller - Ronald Birnbauch, Yannic Mattes, Nuh Nazli (K), Martin Haberleitner - Danijel Ivic



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Emil Safer, Serkan Firat, Mario Fürthaler, Simon Reisek



Trainer: Rene Fischer

Wiener Stadtliga: FC Stadlau : Hellas K. - 4:1 (2:0)

90 Dominik Eichinger 4:1

64 Christopher Schaller 3:1

61 Krystian Gora 3:0

24 Lukasz Bogajewski 2:0

18 Antonio Stojimenov 1:0

Foto: Michael Hasieber

