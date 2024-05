Red Star Penzing dominiert gegen Slovan HAC

Details Montag, 20. Mai 2024 13:04

"Wir haben uns quasi während des Spiels schon ergeben und das gefällt mir überhaupt nicht", fand Gerhard Werner nach dem 1:5 seines SK Slovan HAC bei Red Star Penzing klare Worte. Das frühe 1:0 half den Gäste am Ende wenig, zu leichtes Spiel hatten es die Gastgeber im Anschluss gegen ersatzgeschwächte Gäste. So ist ein Top 3-Platz zunehmend schwierig zu erreichen.

Startschuss und frühe Führung für Slovan HAC

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor für Slovan HAC in der 4. Minute durch Toni Srok, der nach einem Eckball per Kopf traf. Dieser schnelle Führungstreffer setzte die Heimmannschaft unter Druck, doch Penzing ließ sich nicht beeindrucken. Nur sechs Minuten später, in der 10. Minute, erzielte Deniz Obradovic den Ausgleich für Penzing. Nach einem gekonnten Querpass von Florian Oelz war es Obradovic, der den Ball ruhig über die Linie schob und das Spiel wieder offen gestaltete.

Penzing übernimmt die Kontrolle

Der Ausgleichstreffer gab den Penzingern merklich Auftrieb. Sie spielten nun mit erhöhter Energie und konnten das Spielgeschehen zunehmend dominieren. In der 20. Minute war es wieder soweit: Noah Eliott Tarrab Maslaton brachte die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss ins lange Eck mit 2:1 in Führung. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Penzinger, die sich jedoch noch nicht sicher sein konnten.

Die zweite Halbzeit begann und Penzing setzte seine Offensive fort. Luca Kreuzer erweiterte in der 51. Minute die Führung zum 3:1, indem er sich geschickt durch die Abwehr spielte und den Ball im Netz unterbrachte. Die Tore sorgten für große Begeisterung unter den Anhängern der Penzinger, während Slovan sichtlich mit dem Tempo und der Präzision der Gegner zu kämpfen hatte.

In der 58. Minute nutzte Noah Eliott Tarrab Maslaton erneut seine Chance und traf zum 4:1, was die Überlegenheit der Penzinger weiter unterstrich. Trotz zahlreicher Wechsel auf beiden Seiten, konnte Slovan nicht mehr ins Spiel finden. In der 80. Minute setzte Luca Kreuzer mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt zum 5:1 für Penzing.

Gerhard Werner: "Je länger das Match dauerte, desto mehr falsche Entscheidungen haben wir getroffen. Wir waren speziell in Halbzeit zwei nicht mehr bissig genug, haben uns quasi schon ergeben. So etwas gefällt mir überhaupt nicht und müssen wir auch klar ansprechen. Unsere Aufgabe ist es, jede Woche das Beste zu geben und zu versuchen, wieder in die Spur zu finden. Natürlich haben wir aktuell aufgrund zahlreicher Verletzungen und Ausfälle eine sehr limitierte Truppe. Die Jungen sind schon weiter als zu Saisonbeginn aber noch nicht so weit, um es ganz alleine zu richten."

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Colin Eteleng, Leon Shaini, Eghosa Osarodion, Sebastian Hosiner - Florian Oelz, Deniz Obradovic, Luca Kreuzer, Ivan Caselles Signes, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Philipp Königstein -



Ersatzspieler: Marc Baloun, Thomas Tammer, Vinzenz Zitny, Adam Lukowski, Laurenz Flörl, Tobias Steiner



Trainer: Klemens Messner

__________ SK Slovan HAC: Lukas Makary, Mihailo Jovic, Toni Srok, David Nader, Christian Steinbacher (K), Thomas Teissl, Tayfun Braun, Ahmed Hassan, Matej Lukic-Grancic, Can Michael Nural, Melih Bicer



Ersatzspieler: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Aleksandar Ilic, Murtaza Abrahmi, Berat Gül, Mehmet Arlu, Atakan Ay



Trainer: Gerhard Werner

Wiener Stadtliga: RS Penzing : Slovan HAC - 5:1 (2:1)

80 Luca Kreuzer 5:1

58 Noah Eliott Tarrab Maslaton 4:1

51 Luca Kreuzer 3:1

20 Noah Eliott Tarrab Maslaton 2:1

10 Deniz Obradovic 1:1

4 Toni Srok 0:1

