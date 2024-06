ASV 13 Hietzing siegt deutlich gegen Austria XIII Auhof Center und hat neue Hoffnung im Abstiegskampf

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:33

In einem schlussendlich eindeutigen Duell der Wiener Stadtliga setzte sich der ASV 13 Hietzing souverän mit 4:1 gegen Austria XIII Auhof Center durch. Die Hietzinger dominierten das Spiel von Beginn an und zeigten eine beeindruckende Leistung. Mit Toren von Jakob Lustig, Alexander Panner und Noah Rossler sicherte sich der ASV 13 einen verdienten Sieg. Nachdem lediglich eine Mannschaft aus der Wiener Stadtliga, schöpft die Mannschaft von Trainer Mario Sonnleitner wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Zwei Runden vor Schluss hat man nur mehr drei Zähler Rückstand auf den Vorletzten Hellas Kagran.

Frühe Führung für den ASV 13

Das Spiel begann mit hohem Tempo und der ASV 13 drängte früh auf den Führungstreffer. Bereits in der 24. Minute war es dann soweit: Jakob Lustig nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Austria XIII und brachte die Hietzinger nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Lustig zeigte sich in dieser Szene eiskalt und ließ dem Torhüter keine Chance.

Nach dem Führungstreffer blieb der ASV 13 weiterhin spielbestimmend und setzte Austria XIII immer wieder unter Druck. Die Gäste hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten sich kaum gefährliche Torchancen erarbeiten. Nach einem Eckball traf man die Stange, mehr schaute in Halbzeit eins nicht heraus. Mit einem verdienten 1:0 für die Hietzinger ging es in die Halbzeitpause.

Hietzinger Offensive nicht zu stoppen

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, legte der ASV 13 nach. In der 49. Minute war es erneut Jakob Lustig, wieder nach einem Corner, der das 2:0 erzielte. Lustig bewies einmal mehr seine Torjägerqualitäten und erhöhte damit den Druck auf Austria XIII.

Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 65. Minute war es Jan Rafael Ferencak, der für Austria XIII den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Ferencak nutzte einen Moment der Unachtsamkeit in der Abwehr des ASV 13 und brachte seine Mannschaft wieder heran.

Doch die Hoffnung der Gäste währte nicht lange. Nur drei Minuten später stellte Alexander Panner per Weitschuss den alten Abstand wieder her. In der 68. Minute erzielte er das 3:1 für den ASV 13 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

In der Schlussphase ließ der ASV 13 nichts mehr anbrennen und kontrollierte das Spielgeschehen. In der 82. Minute setzte Noah Rossler den Schlusspunkt. Mit einem sehenswerten Treffer nach einem Konter besiegelte er den verdienten Sieg der Hietzinger.

Michael Keller: "Man hat gesehen, dass ASV 13 um jeden Punkt kämpft. Unsere Leistung war absolut unterm Hund und komplett schlecht von der gesamten Mannschaft. Gratulation an ASV 13, die den Sieg einfach mehr wollten. Zweikampfverhalten und Einstellung von uns waren viel zu wenig und wir haben es ihnen deutlich zu einfach gemacht."

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Jakob Lustig, Jakob Hauptmann, Alexander Panner, Joshua Ferreira, Noah Rossler, Alp Kahveci, Anthony Nnadozie, Simon Priglinger Simader, Mika Friz, Jonas Gary



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Niklas Radatz, Edah Music, Kajetan De Giacomo, Michael Lassbacher, Severin Mijatovic



Trainer: Mario Sonnleitner

__________ Austria XIII Auhof Center: Matthias Auer, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Vitalie Bordian, Jan Donnerbauer, Mohamed Ibrahim, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Jan Rafael Ferencak, Stefan Nemetz, Anton Jäger



Ersatzspieler: Boris Milosevic, Aldin Fejzic, Emil Jungmair, Luka Kelava, Armin Horschinegg, Zoran Pantic



Trainer: Michael Keller

Wiener Stadtliga: ASV 13 : Austria XIII - 4:1 (1:0)

82 Noah Rossler 4:1

68 Alexander Panner 3:1

65 Jan Rafael Ferencak 2:1

49 Jakob Lustig 2:0

24 Jakob Lustig 1:0

