SV Dinamo Helfort feiert Auswärtssieg beim FC 1980 Wien

Im Aufeinandertreffen der 27. Runde der Wiener Stadtliga konnte sich der SV Dinamo Helfort gegen den FC 1980 Wien mit 2:0 durchsetzen. Der Sieg für die Ottakringer wurde durch zwei Tore von Agron Mala besiegelt, der seine Mannschaft mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit zum Sieg führte. Beide Teams hatten in der ersten Halbzeit ihre Chancen, doch erst nach dem Seitenwechsel gelang es Dinamo Helfort, das Spiel zu dominieren und sich die drei Punkte zu sichern. "Ich muss heute der gesamten Mannschaft gratulieren", war Stefan Coric, Trainer der siegreichen Gäste, zufrieden.

Erste Halbzeit: Chancen, aber keine Tore

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff des Schiedsrichters, und beide Mannschaften zeigten von Beginn an einen hohen Einsatz. Der FC 1980 Wien, trat in gewohnter Formation an und suchte sofort den Weg nach vorne. Die Defensive von Dinamo Helfort stand jedoch sicher und ließ in der Anfangsphase keine zwingenden Chancen zu.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensivem Mittelfeldgeplänkel, wobei sowohl die Gastgeber als auch die Gäste einige vielversprechende Angriffe starteten. Besonders auffällig war das Zusammenspiel der beiden Mala-Brüder bei Dinamo Helfort, das immer wieder für Gefahr sorgte. Doch die Abwehrreihen beider Teams agierten konzentriert und ließen keine Treffer zu. So gingen die Mannschaften mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit: Der Doppelschlag von Agron Mala

Kaum war aber die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte SV Dinamo Helfort ein erstes Ausrufezeichen. In der 47. Minute gelang Agron Mala der Führungstreffer für die Ottakringer. Nach einer schönen Kombination, schloss Mala stark ab. Dieses Tor brachte den Gästen zusätzlichen Schwung, während die 1980er kurzzeitig verunsichert wirkten.

In der Folge bemühte sich der FC 1980 Wien, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Dinamo Helfort stand weiterhin kompakt und ließ wenig zu. Die Ottakringer spielten ihre Konter geschickt aus und blieben stets gefährlich. In der 76. Minute war es erneut Agron Mala, der den FC 1980 Wien schockte. Nach einem schön herausgespielten Angriff stand er wieder goldrichtig und erzielte das 0:2 für seine Mannschaft. Die Defensive der 1980er hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen.

In der Schlussphase versuchte der FC 1980 Wien, noch einmal alles nach vorne zu werfen, doch die Zeit reichte nicht mehr aus. Die Mannschaft von Trainer Fadil Mulalic musste sich schließlich geschlagen geben. Dinamo Helfort verteidigte souverän und ließ keine weiteren Chancen der Gastgeber zu. Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente 0:2-Sieg für die Gäste fest.

Trainer Stefan Coric von Dinamo Helfort zeigte sich nach dem Spiel sichtlich zufrieden mit der Leistung seines Teams. Besonders Agron Mala, der mit seinen beiden Toren zum Matchwinner avancierte, wurde von seinen Mitspielern gefeiert. Die Ottakringer konnten sich durch diesen wichtigen Sieg weiter im oberen Tabellendrittel festsetzen und gehen mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Partien.

Stefan Coric: "Ja, ich denke heute waren wir in allen Belangen das bessere Team. Kompliment an 1980, die wirklich lange gut dagegengehalten haben aber speziell nach der Pause waren wir sehr dominant. Ich möchte meiner Mannschaft zu 69 Punkten nach 28 Runden gratulieren, was in jeder anderen Liga den Titel bedeuten würde. Ich möchte die Gelegenheit auch gleich nutzen um Union Mauer zum verdienten Meistertitel zu gratulieren."

1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Jeton Hajra, Rafael Hofer, Nico Ruziczka, Husein Ademovic (K), Matej Jurcevic, Edin Delić, Tolga Yilmaz



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Lawin Hasan, Victor Sanchez de Medina Hernandez, Dmytro Beytling, Mario Maglica, Yuri Ivanov



Trainer: Fadil Mulalic

__________ SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Borna Tikvica, Adin Mujanovic, Beniamin Puzan - Sean Ljevakovic, Antonio Dilber, Slaven Lalic, Nemanja Milinkovic - Besnik Mala (K), Agron Mala, Christiano Ivkic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Ivan Cerkez, Marsel Varivoda, Mateo Rimac, Rilind Ceku, Marko Parmakovic



Trainer: Stefan Coric

Wiener Stadtliga: 1980 Wien : SV Dinamo Helfort - 0:2 (0:0)

76 Agron Mala 0:2

47 Agron Mala 0:1

