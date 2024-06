FC Hellas Kagran siegt in spannendem Duell gegen SC Mannswörth

Details Samstag, 08. Juni 2024 10:35

In einem aufregenden Spiel der 28. Runde der Wiener Stadtliga traf der SC Mannswörth auf Hellas Kagran. Beide Teams zeigten sich von ihrer kämpferischen Seite und boten den Zuschauern eine spannende Partie. Am Ende konnte sich Hellas Kagran knapp mit 3:2 durchsetzen. David Pastuovic war der überragende Mann bei den Gastgebern, während Nuh Nazli mit seinem Siegtreffer den Gästen den entscheidenden Vorteil verschaffte.

Starke Anfangsphase und frühe Führung für Hellas Kagran

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Hellas Kagran bereits in der 26. Minute in Führung ging. Yannic Mattes nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SC Mannswörth und erzielte das 1:0 für die Gäste. Die Mannswörther ließen sich jedoch nicht beeindrucken und kämpften sich schnell zurück ins Spiel.

Nur neun Minuten später, in der 35. Minute, war es David Pastuovic, der den Ausgleich für den SC Mannswörth erzielte. Ein gut platzierter Schuss ließ dem Torwart der Kagraner, Benjamin Michal, keine Chance. Das Spiel war wieder offen, und die Gastgeber schöpften neuen Mut.

Doch Hellas Kagran zeigte sich unbeeindruckt von dem Ausgleich und schlug in der 40. Minute erneut zu. Dieses Mal war es Lukas Morgan, der seine Mannschaft wieder in Führung brachte. Eine präzise Flanke fand Morgan, der den Ball sicher im Tor unterbrachte. Der SC Mannswörth fand sich erneut im Rückstand, doch sie hatten eine schnelle Antwort parat.

Ausgleich vor der Halbzeit und dramatische Schlussphase

Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer der Kagraner konnte David Pastuovic erneut zuschlagen. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er den 2:2-Halbzeitstand her. Beide Teams gingen mit einer Mischung aus Erleichterung und Anspannung in die Kabinen, wissend, dass die zweite Halbzeit ebenso intensiv werden würde.

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv, wie die erste endete. Beide Teams suchten nach dem entscheidenden Treffer, doch es dauerte bis zur 60. Minute, bis das nächste Tor fiel. Nuh Nazli von Hellas Kagran traf zum 3:2 und brachte sein Team damit erneut in Führung. Es war ein hart umkämpftes Spiel, und die Mannswörther versuchten alles, um erneut auszugleichen.

Die letzten 30 Minuten des Spiels waren geprägt von einem offenen Schlagabtausch. Der SC Mannswörth drängte auf den Ausgleich, doch die Abwehr von Hellas Kagran stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu. Trotz der vierminütigen Nachspielzeit konnte der SC Mannswörth den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Schließlich endete das Spiel mit einem knappen 3:2-Sieg für Hellas Kagran. Die Kagraner zeigten eine starke Leistung und konnten dank der Tore von Yannic Mattes, Lukas Morgan und Nuh Nazli drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen. Der SC Mannswörth hatte ebenfalls eine starke Partie abgeliefert, musste sich aber am Ende geschlagen geben.

Mit diesem spannenden Spiel bewiesen beide Teams einmal mehr, warum sie in der Wiener Stadtliga eine wichtige Rolle spielen. Die Fans dürfen sich bereits jetzt auf die nächsten Begegnungen freuen, die sicher ebenso packend verlaufen werden.

Stimme zum Spiel:

"Es war eine packende Partie mit einem wilden Hin und Her, wo wir als Sieger vom Platz gehen", erklärte Co-Trainer Mario Fürthaler. "Durch das Tor konnten wir gleichmal nach ein paar Unsicherheiten ein wenig Sicherheit gewinnen, mussten danach jedoch kurzzeitig den Ausgleich hinnehmen. Wir spielten jedoch munter weiter und konnten rund fünf Minuten vor der Pause nochmals in Führung gehen. Das wir da vor der Pause nochmals den Ausgleich kassieren ist natürlich doppelt bitter, aber wir waren mit dem Unentschieden zur Pause nicht unzufrieden. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir wieder gut in der Partie und konnten kurz nach Wiederanpfiff erneut in Führung gehen. Am Ende war es dann ein wildes Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch gingen wir als Sieger vom Platz", fügte Fürthaler hinzu."Durch den Sieg wollen wir jetzt nochmals mit Schwung die letzte Runde ansteuern, und wollen dann zuhause gegen Wienerberg natürlich das letzte Saisonspiel nochmals gewinnen", betonte Co-Trainer Fürthaler.

Aufstellung:

SC Mannswörth: Martin Klauninger, David Pastuovic, Ugur Sezen, Can Özdemir, Christian Hautzinger (K), Matej Azdajic, Daniel Thamer, Ayoub Ben Ammar, Daniel Meindorfer, Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Akin Atmaca, Fabio Pinka, Lucas Keglevits, Sergej Vujasinovic, Cihan Özdemir, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

Hellas Kagran: Benjamin Michal - Emil Safer, Serkan Firat, Fabio Revelant, Lukas Morgan - Ronald Birnbauch, Simon Reisek, Yannic Mattes, Nuh Nazli (K), Martin Haberleitner, Christopher Schaller -



Ersatzspieler: Nicolas Grunt, Simon Löhlein, Mario Fürthaler, Sina Bahrami, Lukas Höbinger, Ben Schoisswohl



Trainer: Rene Fischer

Wiener Stadtliga: Mannswörth : Hellas K. - 2:3 (2:2)

60 Nuh Nazli 2:3

42 David Pastuovic 2:2

40 Lukas Morgan 1:2

35 David Pastuovic 1:1

26 Yannic Mattes 0:1

Foto: Hellas Kagran

