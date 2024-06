Sportunion Mauer schießt SV Schwechat aus dem Stadion

Details Samstag, 08. Juni 2024 20:52

In einem einseitigen Match setzte sich Meister Sportunion Mauer souverän gegen den SV Schwechat durch und erzielte dabei ein beeindruckendes 6:0. Die Mauerer zeigten von Beginn an, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten und ließen den Gästen keine Chance. Mit diesem Sieg unterstrichen sie ihre Position in der Wiener Stadtliga. Sportunion Mauer stellt mit dem Sieg übrigens sogar einen Punkterekord in der Wiener Stadtliga auf.

Starker Beginn der Sportunion Mauer

Das Spiel begann pünktlich um 14:00 Uhr, und schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Maurer den Ton angeben würden. Es dauerte nicht lange, bis die Hausherren das erste Mal zuschlugen: In der 13. Minute traf Balazs Szebenyi zum 1:0 und brachte sein Team in Führung.

Nur zwei Minuten später legte Szebenyi erneut nach und erzielte das 2:0. Damit hatte Mauer die Kontrolle über das Spiel und setzte die Gäste aus Schwechat weiter unter Druck. Bis zur Trinkpause in der 23. Minute blieben die Maurer die dominierende Mannschaft und ließen keine Zweifel daran, dass sie den Platz als Sieger verlassen wollten.

Auch nach der Trinkpause behielt Mauer die Oberhand. In der 34. Minute hatte Schwechat eine gute Gelegenheit, doch der schöne Versuch einer Direktabnahme ging knapp links am Tor vorbei. Kurz vor der Halbzeitpause meldete sich Mauer nochmals zurück: Ein Lattentreffer sorgte für Aufregung, bevor Schwechat in der Nachspielzeit eine große Chance vergab, als ein Stürmer alleine aufs Tor zulief, aber kläglich scheiterte und den Ball links am Tor vorbeischob.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Mit einer 2:0-Führung ging die Sportunion Mauer in die zweite Halbzeit und zeigte auch nach dem Seitenwechsel keine Anzeichen von Nachlässigkeit. In der 58. Minute war es Luca Ruiss, der auf 3:0 erhöhte und damit den Willen der Schwechater endgültig brach. Die Gäste fanden kein Mittel gegen das druckvolle Spiel der Maurer.

In der Schlussphase des Spiels drehte die Sportunion Mauer nochmals richtig auf und sorgte für ein wahres Torfestival. In der 81. Minute traf Marco Elbl zum 4:0, gefolgt von Alexander Frank, der in der 83. Minute das 5:0 erzielte. Doch damit nicht genug: In der 86. Minute setzte Andre Necina den Schlusspunkt und markierte mit dem 6:0 den Endstand der Partie.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den hochverdienten Sieg der Sportunion Mauer. Die Gastgeber hatten das Spiel über die gesamte Dauer hinweg dominiert und ließen dem SV Schwechat keine Chance.

Stimme zum Spiel:

Dejan Mladenov (Sportlicher Leiter Schwechat): "Das war heute einfach zu wenig von unserer Seite. Mauer hat das Spiel absolut Ernst genommen und gezeigt, dass sie absolut verdient Meister sind. Wir hatten vor der Halbzeit noch eine gute Chance, zu verkürzen, aber so ist es das dann gewesen. Ich gratuliere Mauer zum Meistertitel. Sie stehen nicht umsonst dort, wo sie stehen. Wir haben jetzt noch ein Spiel in dieser Saison, bevor es in die Sommerpause geht."

Christoph Knirsch (Trainer Mauer): "Ich bin einfach nur stolz auf die Jungs, was sie auch in diesem Spiel wieder geleistet haben. Ich denke, dass wir auch verdient in der Höhe gewonnen haben. Das war ein toller Abschluss zu Hause. Jetzt heißt es in einer Woche noch einmal volle Konzentration und dann ab in die Sommerpause."

Klemens Hallmann (Investor Mauer): „Ich sehe es als wesentlichen Bestandteil meiner unternehmerischen Verantwortung, jungen Menschen neue Chancen und Perspektiven zu eröffnen. Wie kaum eine andere Sportart vereint der Fußball Teamgeist, gegenseitigen Respekt und Fairplay. Das sind essenzielle Eigenschaften, die auch abseits des Sports unerlässlich sind."

Aufstellungen:

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia - Patrick Ibrahim Touray, Predrag Ilic, Tobias Kerschl, Stefan Brunner - Felix Langbrucker, Thomas Komornyik, Lucas De Giacomo, Thomas Kindig (K) - Alexander Frank, Balazs Szebenyi

Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Andre Necina, Marco Elbl, Luca Ruiss, Victor Quesada Hentschel

Trainer: Christoph Knirsch

SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Denis Spahic, Niklas Roth, Martin Demic, Diego Darazs, Shahumran Afzali, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer, Brian Brem, Eric Auss (K)

Ersatzspieler: Manuel Haag, Luca Hasenörl, Kaihan Afzali, Nikola Djordjevic, Filip Cvetkovic, Lukas Matschinger

Trainer: Thomas Slawik

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer : Schwechat - 6:0 (2:0)

86 Andre Necina 6:0

83 Alexander Frank 5:0

81 Marco Elbl 4:0

58 Luca Ruiss 3:0

15 Balazs Szebenyi 2:0

13 Balazs Szebenyi 1:0

Foto: Mikkelsen

