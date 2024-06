SV Dinamo Helfort ringt 1. Simmeringer SC nieder

Details Sonntag, 09. Juni 2024 15:35

In einem spannenden Duell der Wiener Stadtliga setzte sich der SV Dinamo Helfort gegen den 1. Simmeringer SC knapp mit 2:1 durch. Die Ottakringer gingen bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Treffern in Führung, hatte das Spiel auch über die gesamte Zeit im Griff. "Wir haben eine vorzeitige Entscheidung aber leider versäumt. Trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen", war Dinamo-Coach Coric zufrieden.

Dominanz in Tore umgewandelt

Das Spiel begann pünktlich und die Zuschauer erwarteten ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen dem SV Dinamo Helfort und dem 1. Simmeringer SC. Beide Mannschaften traten mit viel Energie an, doch es war der SV Dinamo Helfort, der den ersten Akzent setzen konnte. Jedoch ließ zu Beginn die Genauigkeit und Effizienz der Elf von Trainer Stefan Coric zu wünschen übrig. In der 27. Minute war es dann aber Zlatan Sibcic, der die Ottakringer mit einem präzisen Schuss in Führung brachte. Die Fans des Heimteams jubelten lautstark, während Simmering sich bemühte, schnell eine Antwort zu finden.

Die Simmeringer, angeführt von ihrem Kapitän Manuel Jagschitz, zeigten sich kämpferisch und versuchten, das Spiel zu kontrollieren. Doch die Abwehr des SV Dinamo Helfort stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. In der 36. Minute konnte Dinamo Helfort erneut zuschlagen. Diesmal war es Sean Ljevakovic, der nach einem schönen Passspiel die Abwehr der Gäste überwand und auf 2:0 erhöhte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel drängte der 1. Simmeringer SC auf den Anschlusstreffer. Die Gäste hatten aber quasi keine Chance. Der Vizemeister war dominant und hätte selber noch mehr Tore erzielen können.

In der Schlussphase wurde es noch einmal richtig spannend. In der 90. Minute gelang Youssef Ahmad der lang ersehnte Anschlusstreffer für Simmering. Nach einem schnellen Angriff fand Ahmad eine Lücke in der Abwehr des SV Dinamo Helfort und versenkte den Ball im Netz. Mit diesem Treffer schöpften die Gäste neue Hoffnung und warfen alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen.

Die vierminütige Nachspielzeit wurde zu einem wahren Krimi. Simmering setzte die Gastgeber massiv unter Druck und drängte auf den Ausgleich. Doch die Abwehr von Dinamo Helfort verteidigte mit aller Kraft und ließ keine weiteren Treffer zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff, und der SV Dinamo Helfort durfte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Stefan Coric: "Wir haben zwei junge 15-jährige Nachwuchsspieler gebracht, die haben ihre Sache wirklich gut gemacht. Leider konnten wir unsere Chancen nicht so nutzen wie wir das wollten, sonst wäre das Spiel schon früher entschieden gewesen. Simmering hat eine sehr gute Mannschaft und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das letzte Heimspiel gewinnen konnten. Glückwunsch zu der Heimbilanz."

__________

SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Adin Mujanovic - Ivan Cerkez, Sean Ljevakovic, Antonio Dilber, Slaven Lalic, Nemanja Milinkovic, Rilind Ceku - Besnik Mala (K), Agron Mala, Zlatan Sibcic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Marsel Varivoda, Dino Rusovic, Mateo Rimac, Antonio Matosevic, Muhammed Koc



Trainer: Stefan Coric

__________ 1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luca Binder, Benjamin Soura, Andreas Rossak, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Rares Sergiu Chiorean, Santiago Gans Lombas, Peter Safranek, Philipp Hauser, Christian Berger



Ersatzspieler: Noah Elijah Roka, Florian Himler, Michael Ried, Anel Husejnovic, Youssef Ahmad, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

Wiener Stadtliga: SV Dinamo Helfort : Simmeringer SC - 2:1 (2:0)

93 Youssef Ahmad 2:1

36 Sean Ljevakovic 2:0

27 Zlatan Sibcic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.