SV Wienerberg dreht das Spiel und besiegt SK Slovan HAC mit 3:1

Details Sonntag, 09. Juni 2024 15:15

Der SV Wienerberg hat einen beeindruckenden Heimsieg gegen den SK Slovan HAC eingefahren. Trotz eines frühen Rückstands bewies die Mannschaft Charakter und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit. Besonders hervorzuheben sind die Treffer von Jan Mülner, Andre Sliskovic und Benjamin Pitzek, die die Wienerberger zu einem verdienten 3:1-Sieg führten.

Erste Halbzeit: Slovan HAC geht in Führung

Das Spiel begann mit einem temporeichen Anpfiff und beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz. Die Anfangsphase war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Stärker waren die Hausherren, der SK Slovan HAC erwies sich jedoch als etwas durchschlagskräftiger.

In der 33. Minute gelang es Christian Steinbacher, den Ball im Netz zu versenken und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Der Treffer entstand aus einer gut herausgespielten Aktion, die die Abwehr des SV Wienerberg überwinden konnte. Taifun Braun hätte kurz darauf auf 2:0 stellen können. Die Wienerberger ließen sich jedoch nicht entmutigen und versuchten weiterhin, den Ausgleich zu erzielen, doch zur Halbzeitpause stand es weiterhin 1:0 für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Der SV Wienerberg schlägt zurück

Die zweite Halbzeit begann mit einem neuen Elan seitens der Heimmannschaft. Der Trainer des SV Wienerberg, Werner Hasenberger, schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannschaft kam mit einer völlig neuen Energie auf den Platz. In der 58. Minute zahlte sich dieser Einsatz aus, Toni Srok bekam den Ball im Sechzehner an die Hand und Jan Mülner konnte den Elfmeter zum Ausgleichstreffer zum 1:1 ausnutzen. Dieser Treffer gab den Wienerbergern den nötigen Auftrieb, um weiter Druck auf die Abwehr des SK Slovan HAC auszuüben.

Der Druck der Heimmannschaft wurde in der 67. Minute belohnt, als Andre Sliskovic den SV Wienerberg mit 2:1 in Führung brachte. Dieser Treffer war das Ergebnis einer hervorragend koordinierten Offensivaktion, die die Abwehr des SK Slovan HAC überrumpelte. Der Jubel der Fans war groß, und es war deutlich zu spüren, dass die Wienerberger nun das Spielgeschehen dominierten.

In der 77. Minute setzte Benjamin Pitzek den Schlusspunkt, indem er das dritte Tor für den SV Wienerberg erzielte. Mit diesem Treffer besiegelte er den Sieg seiner Mannschaft und stellte den Endstand von 3:1 her. Der SK Slovan HAC versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal, den Rückstand zu verkürzen, doch die Abwehr des SV Wienerberg stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu.

Als der Schiedsrichter in der 90. Minute das Spiel beendete, war die Freude bei den Spielern und Fans des SV Wienerberg groß. Mit diesem Sieg festigte die Mannschaft ihre Position in der Wiener Stadtliga und zeigte einmal mehr, dass sie in der Lage ist, Rückstände aufzuholen und Spiele zu drehen.

Gerhard Werner: "Obwohl Wienerberg mit zwei Toren in Führung hätte liegen können, haben wir das 1:0 erzielt. Vom Chancenverhältnis ist die Niederlage aber in Ordnung. Jetzt wollen wir im letzten Spiel noch einen versöhnlichen Abschluss haben und dafür auch noch einmal alle Kräfte bündeln. Platz 3 ist noch möglich, wenngleich nicht mehr in der eigenen Hand."

SV Wienerberg 1921: Nemanja Ivic, Jan Mülner, Paul Semrau, Mustafa Güllü, David Gschaider, Benjamin Pitzek, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Simon Ouguehi, Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Angelo Buratti, Oliver Ikic, Andre Sliskovic, Maximilian Schmid, Kenneth Oduaro, Tahsin Hasyilmaz



Trainer: Werner Hasenberger

__________ SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Mihailo Jovic, Toni Srok, David Nader, Christian Steinbacher (K), Benjamin Reich, Thomas Teissl, Tayfun Braun, Ahmed Hassan, Mehmet Arlu, Melih Bicer



Ersatzspieler: Lukas Makary, Atakan Ay, Sandro Lukic-Grancic, Florian Gowin, Cebrail Sevinc, Can Michael Nural



Trainer: Gerhard Werner

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg : Slovan HAC - 3:1 (0:1)

77 Benjamin Pitzek 3:1

67 Andre Sliskovic 2:1

58 Jan Mülner 1:1

33 Christian Steinbacher 0:1

