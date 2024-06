Sommerkick beim Absteiger: Red Star Penzing besiegt ASV 13 mit 2:1

Details Sonntag, 09. Juni 2024 21:16

Im Wiener Stadtliga-Duell zwischen dem ASV 13 Hietzing und SC Red Star Penzing setzte sich das Auswärtsteam knapp mit 2:1 durch. Die Partie startete ruhig, nahm aber in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt auf. Trotz der frühen Führung von Red Star Penzing und einer gelb-roten Karte gegen die Penzinger, konnten diese am Ende doch triumphieren.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel zwischen dem ASV 13 und Red Star Penzing wurde soeben angepfiffen und beide Teams versuchten von Beginn an, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Während die Hietzinger durch ihre kompakte Abwehr auffielen, setzten die Penzinger auf schnelles Umschaltspiel. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften jedoch keine klaren Torchancen herausspielen konnten.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 0:0. Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. Das Spiel war zwar kämpferisch und intensiv, aber die Zuschauer warteten vergeblich auf den ersten Treffer. Trainer Mario Sonnleitner vom ASV 13 und Klemens Messner von Red Star Penzing hatten in der Pause sicherlich einige taktische Anpassungen im Kopf, um ihren Teams den entscheidenden Vorteil zu verschaffen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios. In der 48. Minute erzielte Florian Oelz das 0:1 für Red Star Penzing. Ein schneller Angriff über die rechte Seite brachte die Hietzinger Abwehr in Verlegenheit, und Oelz nutzte die Gelegenheit eiskalt aus. Die Führung gab den Penzingern Auftrieb, und sie setzten den ASV 13 weiter unter Druck.

Doch die Hietzinger zeigten sich unbeeindruckt und antworteten in der 55. Minute mit dem Ausgleich. Julian Dorrek, der in der ersten Halbzeit noch auf der Bank saß, traf zum 1:1. Ein kluges Zuspiel aus dem Mittelfeld erreichte Dorrek, der mit einem präzisen Schuss den gegnerischen Torhüter bezwang. Das Spiel war wieder offen und beide Teams kämpften verbissen um die Führung.

In der 60. Minute mussten die Penzinger einen Rückschlag hinnehmen. Leon Shaini erhielt die Gelb/Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen. Mit einem Mann weniger auf dem Platz, schien es für Red Star Penzing schwieriger zu werden. Doch anstatt sich zurückzuziehen, setzten sie weiterhin auf offensive Akzente.

Diese Risikobereitschaft zahlte sich in der 75. Minute aus. Ivan Caselles Signes erzielte das 1:2 für Red Star Penzing. Ein perfekt getimter Pass aus dem Mittelfeld brachte Caselles Signes in eine gute Position, und er schob den Ball gekonnt ins Netz. Die erneute Führung für Penzing brachte die Gastgeber in Bedrängnis, und trotz aller Bemühungen gelang es dem ASV 13 nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Red Star Penzing gewann letztlich mit 2:1 und konnte sich über drei wichtige Punkte freuen. Der ASV 13 zeigte eine kämpferische Leistung, musste sich aber letztlich geschlagen geben. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und intensives Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb.

Stimme zum Spiel:

"Ja, da ASV 13 bereits fixer Absteiger ist, war es in der ersten Halbzeit einer eher chancenarmes und nicht sehr intensives Duell. Nach dem Seitenwechsel wurden wir dann etwas stärker und konnten auch am Ende als Sieger vom Platz gehen" erklärte Sportlicher Leiter Michael Sonvilla. "In der zweiten Halbzeit haben wir aufgrund unseres Chancenplusses auch verdient gewonnen. Kurz nach Wiederanpfiff sind wir in Führung gegangen, haben jedoch auch wieder prompt den Ausgleich kassiert. Am Ende gelingt uns noch das 2:1 und wir gehen auf Platz drei in die letzte Runde. Nächste Woche fehlen uns natürlich auch wieder einige Spieler, aber wir werden definitiv mit einer guten Truppe zum SV Donau reisen und versuchen hier zu punkten. Wir sind als Aufsteiger sehr zufrieden mit der Saison und wollen gerne in der nächsten Runde unter den Top fünf die Saison beenden", fügte Sportlicher Leiter Michael Sonvilla hinzu.

Aufstellung:

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Jakob Lustig, Jakob Hauptmann, Alexander Panner, Noah Rossler, Alp Kahveci, Anthony Nnadozie, Edah Music, Simon Priglinger Simader, Michael Lassbacher, Jonas Gary



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Julian Dorrek, Valentin Röhrich, Daniel Frey, Daniel Böck, Nihat Eser



Trainer: Mario Sonnleitner

Red Star Penzing: Jacob Gallei - Thomas Tammer, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Eghosa Osarodion, Sebastian Hosiner - Florian Oelz, Deniz Obradovic, Luca Kreuzer, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Philipp Königstein (K) -



Ersatzspieler: Christoph Jakl, Lukas Sonvilla, Leon Shaini, Ivan Caselles Signes, Laurenz Flörl, Tobias Steiner



Trainer: Klemens Messner

Wiener Stadtliga: ASV 13 : RS Penzing - 1:2 (0:0)

75 Ivan Caselles Signes 1:2

55 Julian Dorrek 1:1

48 Florian Oelz 0:1

Foto: Josef Parak

