Apaydin-Doppelpack bringt FC 1980 Wien drei Punkte bei WAF Brigittenau

WAF pinova Telekom traf am Sonntagvormittag in einem spannenden Duell der 28. Runde der Wiener Stadtliga auf FC 1980 Wien. In einem intensiven Match gelang es den 1980ern, sich mit einem 2:1-Sieg durchzusetzen. Hasan Apaydin erwies sich als der entscheidende Spieler des Tages, indem er beide Treffer für die Gäste erzielte. Trotz eines späten Anschlusstreffers durch Julian Tunjic konnte der Gastgeber das Blatt nicht mehr wenden.

Erste Halbzeit: Frühe Chancen, später Treffer

Die erste gefährliche Aktion ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 20. Minute verzeichnete der WAF pinova Telekom eine Doppelchance. Die Brigittenauer drängten auf die Führung, doch der Torwart der 1980er, Simon Bodrazic, zeigte sich in Bestform und verhinderte den frühen Rückstand für seine Mannschaft.

Die Gäste ließen sich von den frühen Angriffen der Gastgeber nicht beeindrucken und fanden zunehmend besser ins Spiel. In der 36. Minute musste der Torhüter von WAF Brigittenau in letzter Sekunde nach einem Lupferversuch eingreifen, um den Rückstand zu verhindern. Diese spektakuläre Rettungsaktion hielt den Spielstand weiterhin bei 0:0.

Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff sollte der FC 1980 Wien zuschlagen. In der 42. Minute traf Hasan Apaydin nach einem Freistoß und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Entscheidende Tore

Die zweite Hälfte begann mit weiterhin hohem Tempo und guten Szenen. In der 64. Minute konnte der Torwart des WAF eine gefährliche Flanke der 1980er gerade noch spektakulär ins Tor-Out lenken. Nur zwei Minuten später, in der 66. Minute, bot sich den Brigittenauern eine riesige Chance, als sie alleine vor dem gegnerischen Tor auftauchten. Doch erneut war der Torwart der Gäste zur Stelle und hielt seinen Kasten sauber.

Die Offensivbemühungen der Gastgeber wurden kurze Zeit später bestraft. In der 67. Minute war es erneut Hasan Apaydin, der für den FC 1980 Wien traf. Mit seinem zweiten Treffer des Tages baute er die Führung auf 2:0 aus und brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Position.

Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften weiter. In der 75. Minute hatte WAF erneut Pech, als ein Freistoß vom 16er an die Oberkante der Latte prallte. Doch die Brigittenauer ließen sich nicht entmutigen und belohnten sich schließlich in der 80. Minute. Julian Tunjic verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern von der rechten Seite ins lange Kreuzeck und verkürzte auf 1:2.

Trotz des Anschlusstreffers konnte der WAF pinova Telekom in den verbleibenden Minuten keinen weiteren Treffer erzielen. Die 1980er verteidigten ihre knappe Führung geschickt und ließen keine nennenswerten Chancen mehr zu. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten mit dem Endstand von 1:2.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Einzig die Chancenauswertung war erneut unser Problem. Wir brauchen zu viele Chancen für ein Tor. Und dann bekommst eben hinten eines. Es ist jetzt noch eine Partie zu spielen, die wir natürlich erfolgreich gestalten wollen. Dann geht es in die ersehnte Sommerpause."

Aufstellungen:

WAF pinova Telekom: Hadi Mazidi - Aleksandar Skrbic (K), Christoph Schiller, Thomas Berger, Patrick Schwingenschlögl - Ibrahim Chadzhimagomadow, Marcel Strohmayer, Leon Lux, Nico Schrammel, Taeu Chang - Georgi Marincheshki

Ersatzspieler: Abdullah Degirmenci, Abdul Yazici, Julian Tunjic, Noah Schindler, Amar Fehratovic, Florian Martini

Trainer: Christian Schweigler



1980 Wien: Simon Bodrazic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Rafael Hofer, Nico Ruziczka, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Victor Sanchez de Medina Hernandez, Matej Jurcevic, Edin Delić, Philipp Herout

Ersatzspieler: Dino Alic, Milos Despotovic, Jeton Hajra, Emilijan Railic, Mario Maglica, Nuri Kilic

Trainer: Fadil Mulalic

Wiener Stadtliga: WAF : 1980 Wien - 1:2 (0:1)

80 Julian Tunjic 1:2

67 Hasan Apaydin 0:2

42 Hasan Apaydin 0:1

