ASKÖ Kobersdorf: Herbstmeister nimmt im Frühjahr den Aufstieg ins Visier

Details Donnerstag, 23. November 2023 12:47

Der ASKÖ Kobersdorf fungiert bislang als „Maß aller Dinge“ in der 1. Klasse Mitte, führt das Klassement mit vier Punkten Vorsprung an und schnappte sich mit insgesamt 26 Zähler und einer eindrucksvollen Bilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage den Herbstmeistertitel. Nachdem der „Verletzungsteufel“ im Herbst noch sein Unwesen trieb, käme die Mannschaft nach der Winterpause noch stärker zurück, blickt Trainer Norbert Nemeth bereits in die Zukunft und schaute nochmals zurück auf das in der ersten Saisonhälfte Geschaffene…

Aufsieg war vom Start weg das angepeilte Saisonziel

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, nur einem Punkt aus den ersten beiden Spieltagen, hat sich Kobersdorf rasch akklimatisiert und zum Sturmlauf an die Tabellenspitze geblasen. So blieb die Niederlage am Eröffnungsspieltag die erste und sogleich letzte im gesamten Herbst – es folgten sagenhafte acht Siege und zwei Remis. Doch mit Draßburg II, das mit 41 erzielten Toren (!) die offensivstärkste Mannschaft der Liga stellt und damit weitaus häufiger den Ball zu versenken vermochte als der Herbstmeister (24 Treffer), lauert ein nicht zu unterschätzender Gegner bei vier Zählern Rückstand im Nacken des Liga-Leaders…

Ligaportal: Mit 26 Punkten aus elf Runden wurde der Herbstmeistertitel eingeheimst – quasi ein perfekter Herbst, oder?

Norbert Nemeth: „In den ersten zwei Matches waren viel mehr Punkte drinnen (Ann.: 0:2-Niederlage bei Kroatisch Minihof und 0:0 gegen Draßburg II), dort haben wir fünf Punkte verloren. Aber wir sind mit 26 Punkten nicht unzufrieden.“

Ligaportal: Wurden alle Erwartungen erfüllt, welche gar übertroffen, und in welchen Bereichen kann – auch im Hinblick auf das Saisonziel – vielleicht noch justiert werden?

Norbert Nemeth: „Wir möchten unbedingt aufsteigen. Das war das ausgerufene Ziel, aber wir müssen noch sehr viel weiterentwickeln. Wir haben sehr viele Verletzte gehabt – ohne Verletzungen werden mir noch stärker. Im Winter wird der Kader zusammenbleiben und wir werden probieren, noch kreativer und mutiger Fußball zu spielen.“

