ASV Pöttsching: Heimstärke soll auch auf fremde Schauplätze übertragen werden

Details Sonntag, 26. November 2023 16:58

Beim ASV Pöttsching spielte man in der 1. Klasse Mitte einen Herbstdurchgang mit "zwei Gesichtern": Zuhause die volle Punkteausbeute in fünf Spielen, in der Fremde nur ein Vollerfolg in sechs Anläufen - kumuliert stehen nach sechs "Dreiern", einem Remis und vier Niederlagen 19 Zähler zu Buche, was über die Winterpause mit dem dritten Rang im Klassement einhergeht. Trainer Thomas Köller blickte zurück auf die letzten Wochen und schaute voraus auf die Zielsetzung für das Frühjahr.

"Durchwachsener Herbst" wurde mit drei Siegen zumindest versöhnlich finalisiert

Quasi rhythmisch wechselten einander Siege und Niederlagen in dieser ersten Saisonhälfte ab - in "fremden Gefilden" stand man gleich fünf Mal mit "leeren Händen" da, zuhause fungiert man als absolute Macht. Obendrein hielt zum Ende des Herbstes eine Serie Einzug, wurden die letzte drei Partien bei 10:2 Toren gewonnen und demzufolge die erste Halbzeit dieser Spielzeit versöhnlich finalisiert...

Ligaportal: Mit 19 Punkte verweilt man über den Winter auf Rang drei - inwiefern ist dies ein zufriedenstellendes Ergebnis für den Herbstdurchgang?

Thomas Köller: "Unsere Herbstsaison war eine sehr durchwachsene. Wir haben leider auswärts lange gebraucht, um in die Spur zu finden. Mit den guten Auftritten zuhause haben wir uns den Herbst dennoch versöhnlich gestaltet."

Zielsetzung: Heimstärke wahren & auswärts in einen "Flow" kommen

Ligaportal: Zuletzt gab es drei Siege en suite bei 10:2 Toren. Hätte da der Herbst noch ein wenig länger andauern können?

Thomas Köller: "Ja, das könnte man schon so sagen. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen und stets weitergearbeitet. Die drei Siege in Folge hat sich die Mannschaft erarbeitet."

Ligaportal: Welche Ziele steckt man sich für das Frühjahr?

Thomas Köller: "Die Ziele im Frühjahr sind klar. Wir wollen in der Fremde weiter punkten und vor allem unsere Heimserie halten. Das wird sicher kein leichtes Unterfangen, da Draßburg und Kobersdorf (Ann: Zweiter und Erster) nach Pöttsching kommen."

