Kroatisch Minihof: Nach Rückkehr etlicher Leistungsträger gelang starker Herbst-Kehraus

1. Klasse Mitte

Details Dienstag, 12. Dezember 2023 18:53

Der SC Kroatisch Minihof überwintert in der 1. Klasse Mitte auf dem fünften Tabellenplatz und vermochte in der ersten Saisonhälfte 18 Zähler zu lancieren. Augenblicklich stehen sechs Siegen und fünf Niederlagen zu Buche, Punkteteilung gab bis dato keine einzige. Beachtlich vor allem die eindrucksvolle Bilanz vor heimischer Kulisse: Aus sechs Partien wurden fünf gewonnen. Spielertrainer Atilla Dunaveczki ließ den Herbst nochmals Revue passieren...

Ligaportal: Ihr überwintert mit 18 Punkten auf Platz fünf - welches Fazit lässt sich da nach dem Herbst ziehen?



Atilla Dunaveczki: "In den ersten Runden der Meisterschaft verletzten sich zwei unserer Torjäger (Gábor Rigó & Szabolcs Horváth), was für die Mannschaft moralisch ziemlich schwierig war. Die Herbstsaison brachte Charaktere hervor – Patrik Hoós und Ferenc Pirik zeigten den ganzen Herbst über hervorragende Leistungen und Ádám Leidal erzielte nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch als Stürmer wichtige Punkte für die Mannschaft. Wir können mit dem fünften Platz zufrieden sein. Am Ende der Herbstmeisterschaft, als die verletzten Spieler zurückgekommen sind, holten wir neun Punkte aus vier Spielen und im letzten Spiel besiegten wir Draßburg zu Hause. Ich glaube, ich kann im Namen des gesamten Vereins sagen, dass die Herbstsaison zum schlechtesten Zeitpunkt für uns endete."

Ligaportal: 15 dieser Zähler wurden vor eigenem Publikum geholt, auf gegnerische Anlage stehen nur drei Punkte zu Buche - wie lässt sich das erklären?

Atilla Dunaveczki: "Wenn erfahrenere Trainer als ich darauf eine Antwort geben können, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen…ehrlich! Ich weiß es nicht. Fortuna ist immer zu Hause geblieben, sollte der Zeugwart in der Frühlingssaison immer die Bälle und Dresse mitnehmen. HRAVTI Gegentor in Minute 85, in Pöttsching konnten wir vier Tore erzielen und nicht gewinnen, gegen Unterpullendorf hatten wir die schlechteste Form in der Saison. Dann in Weppersdorf, die ersten zehn Minuten: Die Frage war, wie viele Tore wir schießen werden, dann rote Karte und alles hat sich geändert."



Ligaportal: Bislang sechs Siege und fünf Niederlagen, aber kein Remis? Reiner Zufall oder durch irgendwie begründbar?



Atilla Dunaveczki: "Wir haben gewusst, dass wir mit diesem Kader unter den ersten Fünf sein wollen. Aber mit den verletzten Spielern hatten wir leider nicht immer die Qualität zum Sieg."



Ligaportal: Welche Ziele hat man für das Frühjahr 2024?

Atilla Dunaveczki: "Wir werden uns im Winter verstärken und hoffen, Verletzungen in der zweiten Saisonhälfte zu vermeiden."