Triumph von Unterpullendorf bei ASK Weppersdorf

Details Samstag, 16. September 2023 22:32

SC Unterpullendorf erteilte ASK Weppersdorf eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Unterpullendorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

"Give me five" für den Gast

Balazs Vidak brachte die Gäste in der siebten Spielminute in Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Szabolcs Major den Vorsprung des Tabellenprimus. Noch vor der Halbzeit legte Vidak seinen zweiten Treffer nach (45.). Das überzeugende Auftreten von SC Unterpullendorf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit dem 4:0 von Balint Komoroczi für Unterpullendorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (46.). Eigentlich war Weppersdorf schon geschlagen, als Julian Fercsak das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (59.). Die Schlussphase bestritt das Heimteam nur noch zu zehnt, nachdem Manuel Renner mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (83.). Schlussendlich setzte sich SC Unterpullendorf mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

ASK Weppersdorf hat auch nach der Pleite die neunte Tabellenposition inne. Mit nur vier Treffern stellt Weppersdorf den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mitte. In dieser Saison sammelte Weppersdorf bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage von ASK Weppersdorf bleibt angespannt. Gegen Unterpullendorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – SC Unterpullendorf ist weiter auf Kurs. Die Angriffsreihe von Unterpullendorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 16 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SC Unterpullendorf. Unterpullendorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Weppersdorf stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SC Nikitsch vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Unterpullendorf Kroatisch Minihof.

1. Klasse Mitte: ASK Weppersdorf – SC Unterpullendorf, 0:5 (0:3)

59 Julian Fercsak 0:5

46 Balint Komoroczi 0:4

45 Balazs Vidak 0:3

12 Szabolcs Major 0:2

7 Balazs Vidak 0:1

