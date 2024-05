SC Kroatisch Geresdorf dominiert klar beim ASV Draßburg II

Spielberichte

Samstag, 04. Mai 2024 21:08

Im spannungsgeladenen Aufeinandertreffen zwischen ASV Draßburg II und SC Kroatisch Geresdorf zeigte letzteres Team eine herausragende Leistung, die mit einem beeindruckenden 4:0 Endstand belohnt wurde. Die Partie, die am Samstag um 17:30 Uhr begann, war von Beginn an von intensiven Momenten und strategischem Geschick geprägt. SC Kroatisch Geresdorf bewies seine Überlegenheit durch effiziente Nutzung ihrer Chancen und ließ ASV Draßburg II kaum Spielraum zur Entfaltung.

Frühe Führung setzt den Ton

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei SC Kroatisch Geresdorf schnell die Initiative ergriff. Bereits in der 11. Minute gelang es Szilveszter Wertetics, den Ball im Netz von ASV Draßburg II zu versenken und somit das erste Tor für SC Kroatisch Geresdorf zu erzielen. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den weiteren Spielverlauf. Trotz mehrerer Versuche von ASV Draßburg II, ins Spiel zu finden und den Ausgleich zu erzielen, blieb SC Kroatisch Geresdorf dominant. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, baute Szilveszter Wertetics die Führung mit seinem zweiten Tor des Tages aus, was den Halbzeitstand auf 0:2 festlegte.

Unaufhaltsame Offensive von SC Kroatisch Geresdorf

Die zweite Halbzeit begann, ohne dass ASV Draßburg II eine Antwort auf die starke Offensive von SC Kroatisch Geresdorf finden konnte. In der 73. Minute erzielte Tamas Nagy das dritte Tor, was den Vorsprung weiter ausbaute. Trotz der Bemühungen von ASV Draßburg II, ins Spiel zurückzukommen, und ihres ersten Torschusses in der 78. Minute, konnte das Blatt nicht mehr gewendet werden. Lucas Fellinger setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt mit dem vierten Tor für SC Kroatisch Geresdorf. Dieser Treffer besiegelte den Endstand von 0:4, ein Ergebnis, das die Überlegenheit von SC Kroatisch Geresdorf in diesem Spiel unterstrich.

Während des gesamten Spiels zeigte SC Kroatisch Geresdorf eine beeindruckende Leistung sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. ASV Draßburg II hingegen fand nie wirklich ins Spiel und konnte die wenigen sich bietenden Chancen nicht nutzen.

1. Klasse Mitte: Draßburg II : Kr. Geresdorf - 0:4 (0:2)

83 Lucas Fellinger 0:4

73 Tamas Nagy 0:3

44 Szilveszter Wertetics 0:2

11 Szilveszter Wertetics 0:1

