UFC Podersdorf: Mit etwas "frischem Personal-Wind" auf in die obere Tabellenhälfte

"Die nächste (Saison) bitte..."! Auf Endrang zwölf im Tableau liegend ist dem UFC Podersdorf am See im Vorjahr die Pflichterfüllung durch das Erlangen des Klassenerhaltes in der 1. Klasse Nord gelungen, blickt man nun - bereits vollends in der Vorbereitungsphase für die kommende Spielzeit befindlich - schon auf die Aufgaben in der kommenden Saison. Ligaportal warf mit Obmann Lorenz Lentsch einen Blick zurück auf das Geschehen und spähte ein wenig in die Zielsetzung für die kommende Spielzeit...

Ligaportal: "Welches Resümee zog man vereinsintern nach dem Erreichen des 12. Tabellenplatz im Vorjahr"?

Lorenz Lentsch: "Es war für uns die erwartet schwierige Saison. Wir konnten die vielen Verletzten nur schwer ersetzen und hatten lange damit zu kämpfen, uns zu organisieren. Aber im Endeffekt wurde die Pflicht erfüllt - einfach abhaken und neu aufstellen". Heraussticht in der Bilanz allen voran das deutlich bessere Abschneiden vor heimischer Kulisse (17 Punkte auf eigenem Geläuf kontra sieben Zähler in der Fremde). In Hin- und Rückrunde schnitt man mit 13 und elf Zählern annähernd identisch ab.

Ligaportal: "Im Sommer gibt es meist ja einige Kaderadaptionen zu vermelden. Welche Zu- und Abgänge gibt es beim UFC Podersdorf"?

Lorenz Lentsch: "Abgänge sind Jaroslav Hrdina, Lukas Packo, Martin Mucha und Dominik Gindl. Verstärkt durch Neuzugänge von Schillinger Daniel (offensiv), Schillinger Richard (defensiv), Szücs Donat im Mittelfeld und Böcskey Zsolt im Sturm".

Ligaportal: "Wie verläuft die bisherige Saison-Vorbereitung und welche Zielsetzung gibt es für die kommende Spielzeit"?

Lorenz Lentsch: "Die Vorbereitung verläuft bislang annähernd nach Plan und für die kommende Saison streben wir einen Platz in der oberen Hälfte der Tabelle an".

Zahlen & Fakten UFC Podersdorf am See 2022/23

Bilanz: Siebe Siege, drei Remis und 16 Niederlagen

Punkteausbeute: 24 Zähler aus 26 Spieltagen

Heim-Tabelle: Rang elf mit 17 Punkten

Auswärts-Tabelle: Rang zwölf mit sieben Punkten

Herbst-Klassement: Platz zwölf mit 13 Zählern

Frühjahrs-Klassement: Platz elf mit elf Zählern

Höchster Saisonsieg: 5:1 gegen Eisenstadt SC

Höchste Saisonniederlage: 0:6 gegen SPG Neudorf/Parndorf Juniors

