Mit Optimismus im Gepäck liebäugelt man beim UFC Oggau als "geschlossene Einheit" mit dem oberen Tabellensegment

Details Donnerstag, 20. Juli 2023 21:34

"Der Jugend gehört die Welt"... Beim UFC Oggau, dem Rangachten der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 in der 1. Klasse Nord, genoss insbesondere im Frühjahr die hauseigene "Talentschmiede" immensen Stellenwert. 19 Punkte erlangte im Herbst, 17 nach dem "Winterschlaf", wiederum genauso viele vor heimischer Kulisse und abermals 19 in der Fremde... macht summa summarum einen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld. Nun, Ende Juli, richtet man die Konzentration in der Gemeinde am Westufer des Neusiedler Sees natürlich bereits wieder mit Nachdruck und Vehemenz auf die kommende Saison und versucht neuerlich nach dem "sportlichen Maxima" zu streben. Ligaportal blickte gemeinsam mit Sektionsleiter Patrick Pasterniak zurück auf Geschehens und spähte auch durchs "Schlüsselloch", mit welchen Vorstellungen man den Weg 2023/24 beschreiten möchte...

Ligaportal: "Die Punkteausbeute in Herbst und Frühjahr ist quasi auf identischem Niveau. Wie zufrieden zeigt man sich mit dem Abschneiden in der abgelaufenen Saison"?

Patrick Pasterniak: "Wir sind letzte Saison ab Winter bewusst den Weg mit unseren Jungen gegangen, weil wir wussten, dass nach hinten nichts passieren wird. Daher gaben wir unseren Jungen die Chance. Die haben die Sache letztendlich sehr gut gemacht".

Ligaportal: "Mit welchem Vorhaben und welchen Zielen startet man in der sich nun anbahnende Saison 2023/24"?

Patrick Pasterniak: "Unser Motto ist immer von Spiel zu Spiel zu schauen und dabei das Maximum bei jedem Spiel herauszuholen. Wobei das Ziel schon ist, unter den ersten Vier mitzumischen. Wenn alle hoffentlich fit bleiben, ist der Kader dabei auch stark genug, um dieses Ziel zu erreichen".

Ligaportal: "Ist auch die sommerliche Personal-Rochade bereits im Gange? Welche Zu- und Abgänge wurden bis dato verzeichnet"?

Patrick Pasterniak: "Abgänge sind Kucher Bastian, Faustmann Ansu, Schmidt Nico, Wimmer Dominik, Lupsina Markus, Reinprecht David und Praunseis Johannes (Karriereende). Dafür haben wir wirklich Qualität geholt mit: Rak Robert (1980 Wien), Grassl Matthias (Oggauer, zuletzt Guntramsdorf), Kordanic Lubomir (Jois), Jahandideh Mostafa (Hornstein) und Allacher Dominik (St. Georgen). Darüber hinaus sind zwei verletzte Stammkräfte aus den eigenen Reihen wieder zurück".

Ligaportal: "Im Sommer bleibt oftmals ja kein Stein auf dem anderen - umso wichtiger ist natürlich die "Vorlaufzeit". Wie verläuft die bisherige Vorbereitung"?

Patrick Pasterniak: "Wir sind diese Woche offiziell in die Vorbereitung gestartet und daher kann man noch nicht so viel sagen. Die ersten drei Einheiten versprühen Optimismus, aber zählen tut es ja erst, wenn es wirklich um Punkte geht. Aber nach der ersten Woche sind wir mal sehr zufrieden. Vor allem passen alle Neuzugänge super in unsere geschlossene Einheit".

