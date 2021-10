Frühes Tor von Skrobak reicht Jois zum Derbysieg

Details Montag, 18. Oktober 2021 14:00

Es war angerichtet - perfektes Herbstwetter machte das B50 Derby zwischen Jois und Breitenbrunn zum Schlager der Runde. Ein Tor machte am Ende den Unterschied in der Begegnung von Jois und Breitenbrunn, die mit 1:0 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Skrobak Treffer den Unterschied aus.

Breitenbrunn hatte den besseren Start ins Spiel und nach fünf Minuten auch die erste dicke Möglichkeit, als ein Lattenpendler vor der Linie wieder aufsprang. Jois fing sich danach wieder, tat sich aber etwas schwer offensiv. Nach 18 Minuten dann die entscheidende Szene des Spiel, als Breitenbrunns Vdovjak sich einen Ball vorm 16er wegspitzeln ließ, Huber schnappte sich die Kugel und spielte in der Mitte auf Skrobak, der im Fallen noch den Ball im Tor unterbrachte! Breitenbrunn konnte in den ersten 45 Minuten nicht mehr reagieren und musste mit dem Rückstand in die Pause.

Wenig Chancen auf beiden Seiten

Im zweiten Durchgang plätscherte das Spiel dann etwas dahin, auf beiden Seiten gab es jeweils nur eine gute Chance, Breitenbrunn hatte einen Kopfball, den Jois Keeper Kostolansky aber über die Latte drehen konnte, auf der Gegenseite konnte sich Breitenbrunns Marcel Gross auszeichnen, als er einen Schuss von Kientzl spektakulär aus dem Kreuzeck holte. So blieb es am Ende beim knappen Sieg der Gastegber. Jois ist jetzt mit 20 Zählern punktgleich mit Breitenbrunn, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 20:18 auf dem sechsten Rang etwas dahinter. Am kommenden Samstag trifft Jois im letzten Spiel der Hinrunde auf die SpG Neudorf/Parndorf, Breitenbrunn spielt tags zuvor gegen Steinbrunn.

"Es war ein gut besuchtes Derby, dass auch Remis ausgehen hätte können. Ich finde dennoch, dass der Sieg nicht unverdient war", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.

Die Besten: Fabian Helm, Miroslav Hrosovsky (beide Jois)

1. Klasse Nord: Jois – Breitenbrunn, 1:0 (1:0)

18 Rudolf Skrobak 1:0

