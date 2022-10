Eisenstadt mit erstem Punkt in der 1.Klasse Nord - Jois stoppt Tahlfahrt

Details Montag, 03. Oktober 2022 17:25

Erster Punktgewinn für den SC Eisenstadt in der 1.Klasse Nord. Im Kellerduell gegen den FC Hill Jois holte man einen Punkt auf heimischen Boden, dass Spiel war flotter, als es den Anschein machen sollte, wenn man bedenkt, dass sich der Letzte und der Vorletzte duelliert hatten. Am Ende hatten sich die Hausherren aber wohl etwas mehr erhofft.

Den man startete gut ins Spiel, hatte bereits nach wenigen Sekunden eine gute Chance, wenig später musste Jois Keeper Kostolansky all sein Können unter Beweis stellen. Jois kam dann nach 20 Minuten besser ins Spiel, hatte durch einen Kizildag Freistoß eine gute Chance und verpasste nach einem Standard den Ball nur ganz knapp. Jois hatte einmal etwas Glück, als die Pfeiffe des Schiris einmal stumm blieb, als Pollreisz Laszlo Kalocsia im 16er legte. Bei strömenden Regen ging es so mit dem 0:0 für die beiden Teams in die Pause. Im zweiten Durchgang sollte das Tempo weiterhin hoch bleiben.

Jois mit Schwung aus der Kabine

In den zweiten 45 Minuten drückten dann die Joiser etwas mehr. Man hielt den Ball in der Mitte jetzt besser und kam auch zu guten Offensivaktionen. Die beste Chance hatte man durch Kientzl, der in Ibrahimovic Manier einen Takac Freistoss an die Latte setzte, der Ball sprang knapp vor der Linie wieder auf. Eisenstadt versuchte alles, warf vieles nach vorne in den letzten Minuten, doch die beste Chance vereitelte Jois Keeper Kostolansky in der Schlussekunde. Danach war das Spiel vorbei, beide Teams trennten sich mit einem Remis, mit dem Jois etwas besser leben konnte, wenn man sich die Reaktionen nach dem Spiel ansah.

"Wir nehmen den Punkt mit, sind besser aufgetreten als in den letzten Wochen und waren auch kompakter, alleine für die Moral war das Ergebnis nicht unbedeutend", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.