SC Breitenbrunn kehrt nach fünf Jahren Abwesenheit wieder in die II. Liga Nord zurück

Details Freitag, 26. Mai 2023 08:53

Der Tabellenführer der 1. Klasse Nord, der SC Breitenbrunn, traf bereits am Donnerstagabend zum Meisterschaftsspiel der 24. Runde auf den ASV Hornstein. Mit einem Sieg könnten die Hausherren den Aufstieg in die II. Liga Nord fixieren. Nach einem hart umkämpften Match waren die Gäste die glücklichen Gewinner und konnten mit diesem vollen Erfolg den Aufstieg feiern und bejubeln.

Guter Beginn der Gäste

Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen auf dem Rasen. In der 14. Minute der erste zählbare Erfolg der Auswärtigen, als Julian Millner einen Kracher von der Strafraumgrenze losschickte und der landete in den Maschen des Gehäuses der Heimischen zur 1:0 Führung. Nun dachten die Spieler der Gäste, damit ist es getan, und das nutzten die Heimischen sofort aus, in der 18. Minute ein weiter Ball zu Mostafa Jahandideh Saadi, der taucht plötzlich allein vor dem Goalie der Breitenbrunner auf und erzielt den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur drei Minuten später ein Abstimmungsfehler in der Abwehr der Gäste und Martin Reich war zur Stelle und es hieß 2:1 für die Heimischen. Nach einer halben Stunde meldete sich die Truppe von Trainer Alexander Janisch wieder zurück ins Spiel und erzielte in der 32. Minute den 2:2 Ausgleich, als nach einer schönen Kombination auf der Seite das Leder in den 16er gespielt wurde und Maximilian Moro erzielte mit einem flachen Schuss ins lange Eck den Treffer. Mit diesen 2:2 Remis wurden die Seiten gewechselt.

Frühe Entscheidung der Begegnung

In der 52. Minute kommt ein weiter Pass zu Martin Hudak, der setzt sich gegen einen Abwehrspieler der Heimischen durch und schlenzt das Spielgerät am Goalie der Hausherren vorbei zur 3:2 Führung. Nun ließen es die Auswärtigen ruhiger angehen, kamen aber durch Martin Hudak zu einer guten Tormöglichkeit, der schoss den Torhüter an und in der 90. Minute knallte Julian Millner das Leder an die Latte. Somit blieb es beim knappen 3:2 Sieg des Tabellenführers, der damit den Aufstieg in die II. Liga Nord fixierte.

Stimme zum Spiel

Matthias Hareter, Pressesprecher SC Breitenbrunn:

„Das heutige Spiel hatte verschiedene Phasen, eine Zeit lang war unsere Mannschaft gut im Spiel, dann legten sie eine Ruhepause ein, niemand konnte sich diesen Umstand erklären, warum das geschehen ist. Wir haben heute mit diesem Sieg den Aufstieg fixiert, am kommenden Wochenende möchten wir im Spiel gegen Jois unser zweites Ziel, den Meistertitel erringen.“

