Später Turnaround binnen 180 Sekunden: Nickelsdorf bezwingt Eisenstadt

Details Samstag, 27. Mai 2023 06:01

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Nickelsdorf und SC Eisenstadt 1907 an diesem 24. Spieltag. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Eisenstadt 1907 mit 3:2 gesiegt.

Später Siegtreffer für Nickelsdorf

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Mario Bierbaum zum 1:0 zugunsten der Gäste (41.). Zur Pause wusste SC Eisenstadt 1907 eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Und als vieles bereits nach einem Auswärtserfolg roch, schlug die Stunde der Hausherren: Andrej Semjan ließ sich in der 86. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Nickelsdorf. Dank eines Treffers von Matus Rybansky in der Schlussphase (89.) gelang es dem Gastgeber, die Führung einzufahren und das Comeback herbeizuführen. Am Ende verbuchte Nickelsdorf gegen Eisenstadt 1907 einen Sieg.

Nickelsdorf sprang mit diesem Erfolg vorerst - vor den restlichen Spielen - auf den dritten Platz. Offensiv konnte Nickelsdorf in der 1. Klasse Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 51 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nickelsdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. Nickelsdorf kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

SC Eisenstadt 1907 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Eisenstadt 1907 ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Mit nun schon 20 Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von SC Eisenstadt 1907 alles andere als positiv. In elf ausgetragenen Spielen kam Eisenstadt 1907 in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am Samstag muss Nickelsdorf bei Gols ran, zeitgleich wird SC Eisenstadt 1907 von NSC Juniors in Empfang genommen.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf – SC Eisenstadt 1907, 2:1 (0:1)

89 Matus Rybansky 2:1

86 Andrej Semjan 1:1

41 Mario Bierbaum 0:1

