ASV Hornstein gewinnt gegen Nickelsdorf nach rassigem ersten Akt

Details Samstag, 26. August 2023 22:14

ASV COLDAMARIS Hornstein fügte Nickelsdorf am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1 im Rahmen der 2. Runde in der 1. Klasse Nord

Vier Tore und zwei Ausschlüsse bei den Gästen

Julian Kusolits brachte ASV Hornstein in der elften Minute nach vorn. Patrick Niklas machte in der 21. Minute das 2:0 des Gastgebers perfekt. Für das 1:2 von Nickelsdorf zeichnete Robert Kovacs verantwortlich (27.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Barnabas Horvath die Führung von Hornstein aus und ließ den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen. Mit der Führung für ASV COLDAMARIS Hornstein ging es in die Kabine. Durch den doppelten Ausschluss bei den Gästen (Wolfgang Limp nach 53. Minuten nach einem Foulspiel und Leo Kellner in der 56. Minute ebenfalls nach Foulvergehen) wurde die Aufgabe natürlich immens schwierig. Die Heimischen brachten den Vollerfolg über die Zeit.

Nächster Prüfstein für ASV Hornstein ist NSC Juniors (Samstag, 18:00 Uhr). Nickelsdorf misst sich am selben Tag mit USC Wallern (19:00 Uhr).

1. Klasse Nord: ASV COLDAMARIS Hornstein – Nickelsdorf, 3:1 (3:1)

42 Barnabas Horvath 3:1

27 Robert Kovacs 2:1

21 Patrick Niklas 2:0

11 Julian Kusolits 1:0

