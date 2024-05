Abbruch! Starkregen beendet Duell des SC Frauenkirchen mit SpG Neudorf/Parndorf Juniors vorzeitig

Spielberichte

Der SC Frauenkirchen empfing die SpG Neudorf/Parndorf Juniors in einem spannenden Duell der 25. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD). Die Gäste waren mit 3:1 in Front, ehe intensiver Starkregen ein Weiterspielen unmöglich machte - der Referee unterbrach die Partie in der Schlussphase.

Ein ausgeglichener Start

Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 15. Minute gelang es Jonas Frank, die Gäste mit 1:0 in Führung zu bringen. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von SC Frauenkirchen keine Chance.

Doch die Antwort der Heimmannschaft kam prompt. Nur zwei Minuten später, in der 17. Minute, erzielte Mahir Jasarevic den Ausgleich für SC Frauenkirchen. Das Spiel war wieder offen und beide Teams kämpften verbissen um die Kontrolle.

Vorentscheidung in der zweiten Hälfte, dann Abbruch!

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. Beide Mannschaften hatten Chancen, aber keine konnte diese zu Beginn der Halbzeit in Tore ummünzen. Zudem war das Geläuf ob der Regelfälle äußerst schwer zu bespielen. Das Spiel schien sich auf ein Unentschieden hinzubewegen, als das Wetter plötzlich wieder eine Rolle spielte. Ein Doppelschlag durch Frederic Baumann und Sebastian Schuber brachte den Gästen einen 3:1-Vorsprung, ehe die Partie in der 82. endgültig unterbrochen wurde. Ob das Ergebnis nun gewertet wird, muss am "grünen Tisch" entschieden werden.

