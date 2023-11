Mönchhof siegt im Kellerduell gegen Apetlon

Details Samstag, 11. November 2023 20:16

Apetlon machte im Kellerduell gegen Mönchhof keine gute Figur und verlor mit 0:3. Mönchhof feierte gegen Apetlon im Zuge der 13. Runde in der 1. Klasse Nord einen klaren Erfolg.

Heimsieg vor der Winterpause

Vor 240 Zuschauern war Elias Luisser nach einer Flanke mit der Führung zur Stelle (3.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Luisser schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Der dritte Streich von Mönchhof war Sebastian Iacovino-Protiwa vorbehalten (79.). Schließlich erlitt Apetlon im direkten Aufeinandertreffen mit dem Abstiegskonkurrenten eine deutliche Niederlage.

Den Kampf um die Klasse geht Mönchhof in der Rückrunde von der zwölften Position an. Die Heimmannschaft bessert ihre Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten.

Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss Apetlon in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen. Insgesamt kassierte Apetlon nun schon vier Niederlagen am Stück.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt Mönchhof dann im nächsten Spiel FC VEGANIS Sankt Andrä, während Apetlon am gleichen Tag bei UFC Podersdorf am See antritt.

1. Klasse Nord: Mönchhof – Apetlon, 3:0 (1:0)

79 Sebastian Iacovino-Protiwa 3:0

56 Elias Luisser 2:0

3 Elias Luisser 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.