UFC Podersdorf a. S. unterliegt Tabellenführer SC Rust im Derby

Details Samstag, 30. März 2024 21:11

Ein Tor machte den Unterschied – SC Freistadt Rust siegte mit 2:1 gegen UFC Podersdorf am See. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte SC Freistadt Rust gegen UFC Podersdorf a. S. mit 3:2 die Nase vorn.

Zwei späte Tore - doch kein Ende am Spielausgang

Christiano Grigorio Barbosa Filho brachte Podersdorf in der 15. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause reklamierte SC Rust eine knappe Führung für sich. Kurz vor Schluss traf Ivan-Ilija Hauptmann für den Gast (93.). In der Nachspielzeit (96.) gelang UFC Podersdorf am See der Anschlusstreffer durch Zsolt Pal Böcskey. Letzten Endes holte SC Freistadt Rust gegen die Gastgeber drei Zähler.

Trotz der Schlappe behält UFC Podersdorf a. S. den neunten Tabellenplatz bei. Fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Podersdorf momentan auf dem Konto. Nur einmal ging UFC Podersdorf am See in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bei SC Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). SC Freistadt Rust ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Die Saison von SC Rust verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SC Freistadt Rust nur sechs Zähler.

UFC Podersdorf a. S. stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei SC Zagersdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Rust SC Frauenkirchen.

1. Klasse Nord: UFC Podersdorf am See – SC Freistadt Rust, 1:2 (0:1)

96 Zsolt Pal Boecskey 1:2

93 Ivan-Ilija Hauptmann 0:2

15 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:1

